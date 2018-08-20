Полузащитника "Динамо" признали лучшим игроком 5-го тура УПЛ
Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в наш экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, которые приняли участие в матчах 5 тура Чемпионата УПЛ.
По итогам голосования победу одержал полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, который в матче с "Александрией" забил единственный мяч. Он на один балл опередил нападающего "Ворсклы" Владислава Кулача.
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Кто вошел в состав экспертного совета? Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский, Артур Валерко, Виктор Грачев, Александр Денисов.
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Источник: 24 Канал
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