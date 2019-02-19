Поляк Туск українською пояснив, кому вигідні чвари в Польщі та Україні

"Якщо поляки бажають говорити українською, вони нею говорять без особливих зусиль"

"Скажи мені, що ти думаєш про Україну – і я скажу тобі, що ти думаєш про Європу". Дональд Туск справді по-хорошому здивував. Подібні промови не часто доводиться чути від дипломата. Особливо – від другої особи в Євросоюзі.

Ваша і наша історія показує, що внутрішні чвари і у вас, і у нас є вигідними отій самій третій сторон, – відзначив Туск.

Шкода, що його навряд чи дослухаються ті, хто бігає та волає про "після виборів не втечете, будемо різати, вішати та саджати". Щоправда, маю велику підозру, що ті, хто так волають, – це й є та сама третя сторона, як би вони себе не називали – "націоналістами", "майданівцями" чи "ветеранами АТО". Не вірю! Вуха надто стирчать, а в інтернеті себе можна назвати ким завгодно, хоч би й ветераном Грюнвальдської битви...

А ще потішило, як Туск вільно розмовляє українською. Наскільки мені відомо, він її не вивчав окремо – лише англійську та німецьку – але, схоже, полякам багато вивчати й не треба. На відміну від тих, кому щелепа не дозволяє розмовляти українською, але вони певні, що "ето тот же русскій йизик, только со смєшним акцентом". Якщо поляки бажають говорити українською, вони нею говорять без особливих зусиль.

Головні тези: Без України нема Європи, – потужне звернення Туска до українців