Польза от бананов серьезно зависит от их цвета

Бананы полезны за счет высокого содержания калия и ряда других веществ. Однако, эксперты советуют при выборе бананов смотреть на их цвет.

Высокая диетическая ценность у зеленых бананов. У них есть нетравной крахмал, который благоприятно сказывается на микрофлоре кишечника и снижает риск рака толстого кишечника.

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Плюс, зеленые бананы способствуют выработке в теле глюкагона, что ускоряет обмен веществ. И, конечно, в зеленых бананах много калия, что снижает давление.

В свою очередь, желтые бананы богаты антиоксидантами, усиливают иммунную защиту, активизируют производство дофамина. Также это отличный источник углеводов - чистой энергии. В желтых бананах сохраняется высокий уровень калия, а еще есть магний в высокой концентрации (вкупе получается идеальный продукт для сердечно-сосудистой системы).

Бананы коричневого цвета – максимально спелые – отличаются большой долей сахара, что облегчает их усвоение. К тому же, в них можно найти триптофан, который помогает бороться с депрессией и бессонницей. Еще одно наблюдение: в бананах, в которых начинает чернеть кожица, но не мякоть, производиться мощный антиоксидант с противораковыми свойствами.

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