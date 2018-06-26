Замедляет старение и укрепляет иммунитет: чем вино полезно для организма

Издавна вино пили не только для удовольствия, но и для улучшения самочувствия. Современные исследования доказывают, что этот напиток действительно имеет много полезных свойств.

Легендарный Гиппократ считал вино лекарством и прописывал его как жаропонижающее и антисептическое средство. Также он считал, что этот напиток бодрит и имеет мочегонные свойства.

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В давние времена вино пили еще и из гигиенических соображений, поскольку сырая вода часто была возбудителем опасных болезней и эпидемий.



О полезных свойствах вина знали еще древние египтяне

Современные исследования утверждают, что вино укрепляет иммунитет, если, конечно, употреблять его в разумных дозах – не более 150-200 мл в день.

Американская ассоциация диетологов включила вино в пятерку самых здоровых продуктов. А все благодаря повышенному содержанию натуральных антиоксидантов в этом продукте. Вино помогает нашему организму защититься от рака, а также способствует замедлению окислительных процессов, связанных с действием свободных радикалов. И тем самым значительно замедляет процессы старения.

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Белые и красные вина также хорошо влияют на сердечно-сосудистую систему. Если вы страдаете от ослабленной деятельности сердечной мышцы, уместными будут несколько бокалов белого вина в неделю. А красное вино может способствовать нормализации уровня гемоглобина в крови, а также снижению уровня холестерина. Красное вино снижает риск лишнего веса, образования тромбов и развития таких заболеваний, как инсульт и инфаркт миокарда.



Вино хорошо влияет на сердечно-сосудистую систему

Натуральные вина имеют отличное общеукрепляющее действие, они помогают быстрее восстанавливаться после переломов и различных заболеваний костного аппарата человека.

Впрочем, помните: вино приносит пользу, только если его потреблять в умеренных количествах.

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