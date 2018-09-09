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Ползала по траве в пьяной истерике: в Киеве неадекватная женщина устроила ДТП

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В Киеве нетрезвая женщина врезалась в столб
В Киеве нетрезвая женщина врезалась в столб / Фото из соцсетей

В ночь на 9 сентября в Киеве нетрезвая женщина устроила ДТП. Она въехала в столб, а после аварии устроила истерику: ползала на четвереньках по траве, звала кого-то и отказывалась проходить тест на содержание алкоголя.

Об этом информирует Facebook-сообщество "Kyiv Operative".

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Ночью госпожа Аня управляла автомобилем Chery, AA1071KI. Ехала по Межевому переулку. Потом приехала в столб. Состояние Ани можно увидеть на видео. Приятного просмотра,
– говорится в заметке.

На видео видно, как женщина в неадекватном состоянии ползает по траве, кричит: "Наташа!", постоянно падает на асфальт, а потом пытается всеми возможными способами выбраться из кареты скорой помощи.

Видео с пьяной женщиной, которая устроила ДТП в Киеве:

На фото и видео с места инцидента также видно, что от мощного удара в автомобиле женщины сработали подушки безопасности.

"Хорошо, что ее столб остановил", "Она же могла кого-то убить", – пишут люди в соцсети.

Теги: Новости Украины Алкоголь Аварии и ДТП Новости Киева
Источник: 24 канал
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