14:10
10 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
21°C 12°C
  • вторник
    22°C 14°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    24°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, 8 сентября
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Интернет
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Пользователи Android будут получать выгоду за активность в Google Play

37 Читати новину українською
Google Play запускает собственный кэшбек
Google Play запускает собственный кэшбек / Соцсети

Магазин приложений, игр, музыки, фильмов и книг Google Play готовится к запуску собственной программы лояльности.

Об этом сообщает XDA.

Читайте также: Google позволит играть в игры из Play Store, не загружая их

Отмечается, что команда разработчиков ресурса, исследовав системный код каталога приложений, выяснила, что Google намерен запустить систему вознаграждений.

Так, за каждую осуществленную в Google Play покупку пользователи будут получать бонусные баллы (для США, вероятно, будет 1 балл за каждый потраченный доллар), которые потом смогут потратить на другие приложения, микротранзакции или зачислить на свой счет в сервисе Google Play Credit.

Как узнали специалисты, должно быть несколько уровней системы: бронза, серебро, золото, платина и алмаз – статус будет повышаться в соответствии с количеством покупок в магазине. Кроме того, с каждым новым уровнем кэшбек, возможно, будет увеличиваться.

Пока ни о дате релиза, ни об особенностях новой системы в Google ничего не говорят.

Однако специалисты уже высказывают мнение, что таким образом компания рассчитывает повысить активность в каталоге, увеличив тем самым продажи приложений и собственные доходы. Ведь, как следует из докладов аналитиков, пользователи Android совершают покупки в Google Play не так охотно, как, к примеру, владельцы устройств на iOS в App Store.

К слову, недавно компания Google полностью переработала совершения покупок внутри Android-приложений, сделав процесс оплаты более простым и удобным.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Приложения Техно Интернет Деньги Google Play Google
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Антикорупційне торнадо на українській митниці: що відбувається насправді навколо ДФС
сегодня, 14:00 Антикорупційне торнадо на українській митниці: що відбувається насправді навколо ДФС
Тетяна Острікова
12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
сегодня, 12:01 12 шагов успешной продажи недвижимости на вторичном рынке
Блог Медіа
Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
сегодня, 08:40 Заложники войны: в каждом луганском доме – трагедия разлук и долгожданных встреч
Ольга Черненко
Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной
сегодня, 08:06 Главные новости 9 сентября: детали смертельного ДТП в Одессе, протесты в России и победа сборной
Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
9 сентября, 22:00 Чи вбитий Захарченко насправді, чому падає гривня, автокефалія для України: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Как вывести деньги с Webmoney: пошаговая инструкция
 30 мая , 16:02
В Gmail появилась новая функция, которая пригодится каждому пользователю
 24 мая , 09:02
"Цитрус" ответил Rozetka на резонансное заявление относительно "контрафактной продукции Apple"
 15 августа , 20:04
Как будут выглядеть сервисы Google после изменения дизайна: видео
 25 июля , 09:03
Facebook удалил страницы военного руководства Мьянмы из-за обвинения в геноциде
 27 августа , 15:05
Microsoft продолжит обновление безопасности для Windows 7, однако не бесплатно
 сегодня , 17:07
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук