Пользователи Android будут получать выгоду за активность в Google Play

Магазин приложений, игр, музыки, фильмов и книг Google Play готовится к запуску собственной программы лояльности.

Об этом сообщает XDA.

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Отмечается, что команда разработчиков ресурса, исследовав системный код каталога приложений, выяснила, что Google намерен запустить систему вознаграждений.

Так, за каждую осуществленную в Google Play покупку пользователи будут получать бонусные баллы (для США, вероятно, будет 1 балл за каждый потраченный доллар), которые потом смогут потратить на другие приложения, микротранзакции или зачислить на свой счет в сервисе Google Play Credit.

Как узнали специалисты, должно быть несколько уровней системы: бронза, серебро, золото, платина и алмаз – статус будет повышаться в соответствии с количеством покупок в магазине. Кроме того, с каждым новым уровнем кэшбек, возможно, будет увеличиваться.

Пока ни о дате релиза, ни об особенностях новой системы в Google ничего не говорят.

Однако специалисты уже высказывают мнение, что таким образом компания рассчитывает повысить активность в каталоге, увеличив тем самым продажи приложений и собственные доходы. Ведь, как следует из докладов аналитиков, пользователи Android совершают покупки в Google Play не так охотно, как, к примеру, владельцы устройств на iOS в App Store.

К слову, недавно компания Google полностью переработала совершения покупок внутри Android-приложений, сделав процесс оплаты более простым и удобным.

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