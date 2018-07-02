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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Пользователи назвали смартфон, которым довольны больше всего

543 Читати новину українською
Sony Xperia XZ Premium
Sony Xperia XZ Premium / trustedreviews.com

Сервис тестирования гаджетов AnTuTu опубликовал рейтинг смартфонов, которыми больше всего довольны пользователи. И надо заметить, что "победитель" удивил.

Об этом пишет prostotech.com.

Согласно отчету AnTuTu, самый высокий рейтинг среди пользователей получил смартфон Sony Xperia XZ Premium.

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Интересно, что устройство не входит в рейтинг самых продаваемых смартфонов. Однако, пользователи со всего мира оценили удовлетворенность от использования этой модели на 96%, поставив его на первое место в рейтинге.

Рейтинг смартфонів
Рейтинг смартфонов

Важнейшим элементом модели является технология "Motion Eye", которая дает возможность Sony Xperia XZ Premium записывать суперзамедленное видео. Еще одно преимущество этой модели – мощный чипсет Qualcomm Snapdragon 835, который обеспечивает отличную производительность в тяжелых приложениях.

На втором месте рейтинга оказался Meizu Pro 6 Plus с результатом 94%, а на третьем и четвертом месте – Xiaomi Mi Mix 2и OnePlus 6. Далее в рейтинге следуют Samsung Galaxy S8+, Xiaomi Mi Max 2 и Huawei Mate 9, закрывают таблицу Meizu X и Huawei Mate 9 Pro.

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Теги: Смартфоны Техно рейтинги Sony
Источник: 24 Канал
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