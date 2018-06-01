Пользователи обвиняют Xiaomi в плагиате рекламы

В сети распространяются сообщения, что китайский производитель техники Xiaomi бессовестно украл не только идею дизайна собственного флагмана Mi 8 у Apple, но и бездумно скопировал рекламу компании из Купертино.

Об этом говорится на сайте iphones.ru.

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Вчера, 31 мая, Xiaomi провела закрытую презентацию, которую приурочили к 8-летию компании. Производитель анонсировал сразу три новых флагмана Mi 8 в различных модификациях, однако наблюдательные пользователи утверждают, что дизайн новых смартфонов позаимствовали у iPhone X. в Частности, полуостровок под сенсоры, технологию 3D-распознавания лиц, анимодзи, дизайн смартфона в целом и размещение камеры.

Кроме этого, в смартфонах можно найти еще несколько похожих нюансов. Но не только Xiaomi грешит копированием дизайна, поэтому особо осуждать компанию не стоит. Однако еще большей критике подверглась реклама компании. К примеру, в официальном презентационном ролике фирменной оболочки Android MIUI 10, пользователи заметили немало совпадений с рекламой iPhone X, которая вышла еще в 2017 году.

Например, утверждается, что в рекламе двух компаний очень похож видеоряд и подача, идентична структура музыки, идентичен темп музыки и продолжительность видеоролика. Конечно, вы можете с этим не согласиться, поэтому можете сами сравнить две рекламы.

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Официальная реклама iPhone X, которую продемонстрировали в 2017 году – смотрите видео

Видеоролик с презентации MIUI 10 от Xiaomi – смотрите видео

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