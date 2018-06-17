Пользователи сети остро раскритиковали фото Аллы Пугачевой: детали

Российский юморист Максим Галкин, который является мужем 69-летней Аллы Пугачевой, любит делиться снимками из их семейной жизни. Однако одно фото вызвало резонанс в сети.

Максим Галкин вместе с детьми отправился на отдых. Для этого известный российский юморист выбрал солнечный Кипр. Однако на кадрах не видно избранницу мужчины – Алла Пугачева, поэтому в сети предполагали, что певица осталась дома и не присоединилась к семейной путешествия. Поэтому Максим Галкин исправил ситуацию, разместив снимок своей любимой в Instagram.

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"Рад, когда моя любимая счастлива", – романтично написал Максим Галкин под фото.



На снимке Алла Пугачева радостно улыбается перед камерой. На звезде виден черный наряд и шляпа. Пляжный образ Аллы Пугачевой вызвал двоякие отзывы: одни любовались снимком и засыпали артистку комплиментами, другие – с осуждением прокомментировали фото.

Допис, поширений Максим Галкин (@maxgalkinru) 15 Чер 2018 р. о 1:53 PDT

Лицо певицы снято вблизи, что и вызвало шквал комментариев в подписчиков. Пользователи сети заподозрили, что артисты чрезмерно используют Photoshop, поскольку лицо "Примадонны" слишком молодо выглядит, как на ее почтенный возраст. "Ничего от Аллы не оставалось", "То ли много Photoshop, то ли хирургического вмешательства. Но можно узнать только ее глаза, улыбка вообще другого человека", "Что у нее с лицом?", "Алла здесь сама на себя не похожа", "Хвала пластической хирургии", "Неестественно, как и все в них", "Человек-ужас", – гневно писали люди.