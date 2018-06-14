Пользователи WhatsApp сообщили о масштабном сбое в мессенджере

В работе мессенджера WhatsApp произошел очередной сбой. Больше всего пострадали пользователи из Европы. Сообщается, что проблемы возникли с подключением и обменом сообщениями.

Об этом сообщает Daily Mail.

Читайте также: Viber получил интересную и уникальную функцию

Большинство пользователей WhatsApp жалуются на проблемы с подключением в мессенджере, а еще около трети заявляют, что не могут получать сообщения.



Стоит отметить, что больше всего пострадали пользователи приложения из Европы, в частности жители Нидерландов, Бельгии, Франции, Германии, Дании, Англии, Австрии, Чехии и других стран. Также сообщения о проблемах поступают из Южной Африки, Индонезии, Малайзии и Гонконге. Не обошли сбои и Соединенные Штаты, здесь без функций мессенджера остались несколько штатов, а также о проблемах сообщают и жители Канады.



Большое количество пользователей сообщило о сбоях в WhatsApp в другой социальной сети – Twitter.

WhatsApp is downwhat a relief pic.twitter.com/XCzs6LC3H3 — Pearly papa Pearl (@StunnaMPB) 14 червня 2018 р.