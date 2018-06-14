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Пользователи WhatsApp сообщили о масштабном сбое в мессенджере

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В WhatsApp произошел масштабный сбой
В WhatsApp произошел масштабный сбой / unsplash

В работе мессенджера WhatsApp произошел очередной сбой. Больше всего пострадали пользователи из Европы. Сообщается, что проблемы возникли с подключением и обменом сообщениями.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Большинство пользователей WhatsApp жалуются на проблемы с подключением в мессенджере, а еще около трети заявляют, что не могут получать сообщения.

Стоит отметить, что больше всего пострадали пользователи приложения из Европы, в частности жители Нидерландов, Бельгии, Франции, Германии, Дании, Англии, Австрии, Чехии и других стран. Также сообщения о проблемах поступают из Южной Африки, Индонезии, Малайзии и Гонконге. Не обошли сбои и Соединенные Штаты, здесь без функций мессенджера остались несколько штатов, а также о проблемах сообщают и жители Канады.

Большое количество пользователей сообщило о сбоях в WhatsApp в другой социальной сети – Twitter.

 

 

Теги: Техно Соцсети Интернет
Источник: 24 Канал
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