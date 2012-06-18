Пользователи Yandex выделили Андрея Шевченко, который отличился в игре против из Швеции
Рейтинг тем недели украинских пользователей Yandex в категории "Футболисты".
5 место. Андрей Воронин.
4 место. Криштиану Роналду.
3 место. Евгений Коноплянка.
2 место. Златан Ибрагимович.
1 место. Андрей Шевченко.
Источник: 24 Канал
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