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Пользователи загрузили мобильный браузер Microsoft Edge более 5 миллионов раз

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Пользователи загрузили браузер Microsoft Edge более 5 миллионов раз
Пользователи загрузили браузер Microsoft Edge более 5 миллионов раз / Фото из открытых источников

В декабре прошлого года стало известно, что мобильный браузер Microsoft Edge пользователи скачали из магазина приложений Google Play более миллиона раз. Однако в этом году браузер может установить новый впечатляющий рекорд.

Об этом сообщает Phone Arena.

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Через полгода Microsoft Edge преодолел еще одну важную отметку: пользователи мобильных устройств, работающих под управлением операционной системы Android, загрузили этот браузер уже более 5 миллионов раз. При сохранении темпов роста количество загрузок может превысить отметку 10 миллионов загрузок до конца года.

Стоит отметить, что мобильный браузер Microsoft Edge поддерживает общий доступ к закладкам и истории просмотров, совместное использование логинов и паролей. Пользователям доступны голосовой поиск, приватный режим, а также возможность начать просмотр страниц на ПК и продолжить на смартфоне или же наоборот.

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Теги: Техно Интернет Google Play Microsoft
Источник: 24 Канал
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