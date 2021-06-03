Кубишкіну було 47 років. Про його смерть повідомили у благодійному фонді допомоги ветеранам та військовим "Повернись живим".

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Чоловік отримав надважке поранення 22 лютого 2015 року під Пісками. У цей день у бійця був вихідний, він мав відпочивати після нічної зміни.

Втім, він все одно попросився на позиції. Під час ворожу обстрілу у бліндаж, в якому перебував військовий та його побратими, потрапили 2 снаряди.

5 українських бійців тоді отримали поранення, 2 померли на місці. "Романа спочатку вважали загиблим, замість голови у чоловіка було суцільне місиво", – мовиться у дописі фонду.

У лікарні командир зміг упізнати Кубишкіна лише по особистих речах. У бійця не було частини головного мозку, він отримав мінно-вибухове поранення черепа.

Протягом 6 років стан військового залишався важким. За життя чоловіка боролися найкращі лікарі. Втім, на жаль, врятувати його не вдалося.

Що відомо про Кубишкіна

Джерело: "Вікіпедія"