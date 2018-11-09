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      Померла найшвидша жінка на землі. Дивовижна історія гонщиці Кітті О’ніл

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      Померла найшвидша жінка на Землі Кітті О'ніл: що про неї відомо
      Померла найшвидша жінка на Землі Кітті О'ніл: що про неї відомо / Getty Images

      У США у віці 72 років померла найшвидша жінка планети, каскадерка та гонщиця Кітті О’Ніл. Їй належали 22 рекорди швидкості на землі та воді.

      Кітті О’Ніл народилася у 1946 році у штаті Техас у США. Коли дівчинці виповнилося п'ять місяців, у неї зник слух. Щоб Кітті могла спілкуватися, мати навчила Кітті читати по губах і говорити.

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      У юності дівчинка вирішила, що хоче займатися стрибками у воду, і пізніше почала готуватися до змагань. Кітті сподівалася, що це допоможе їй отримати місце в олімпійській збірній. Однак вона серйозно травмувалася, а згодом захворіла на менінгіт спинного мозку, тому про спортивні амбіції довелося забути.

      Кітті О'ніл, втрати, каскадер, швидкість, США

      Кітті не здавалася: одужавши, вона почала займатися водними лижами, стрибала з парашутом, пірнала з аквалангом і навіть літала на дельтаплані.

      У 70-х роках у Кітті діагностували рак, але жінка впоралась і з ним. Коли біль зник, О'Ніл встановила рекорд зі швидкості на водних лижах серед жінок – вона розігналася на 168,74 кілометри за годину.

      Через кілька років вона проїхалася дном висохлого озера на триколісному боліді з реактивним двигуном на перекисі водню, розігнавши його до 824 кілометрів за годину. Так вона стала найшвидшою гонщицею в історії, а її рекорд досі ніхто не перевершив.

      Як Кітті О'ніл стала найвидкою жінкою на Землі: дивіться відео 

      Так Кітті розпочала кар’єру каскадерки. З 1977 року О'Ніл стала дублером виконавиці головної ролі в серіалі "Чудо-жінка". На рахунку О'Ніл – 52 серії та два рекорди. Вона стрибнула з висоти висоти 39 метрів, до неї цього не робив жоден каскадер. Пізніше жінка перевершила себе ж і стрибнула з висоти 55 метрів з гелікоптера.

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      Свою кар’єру вона завершила 1982 року, коли загинули її колеги-каскадери. Всього за життя О’Ніл встановила 22 світових рекорди.

      Про неї зняли біографічний фільм "Тиха перемога: історія Кітті О’Ніл". Головну роль виконала Стокард Ченнінг, а усі трюки виконала сама Кітті.

      Оригінал: BBC. Адаптація: ТСН 

      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости США LifeStyle Публикации Рекорды Потери
      Источник: 24 Канал
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