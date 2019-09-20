Помешал вывезти лес: под Киевом три человека, среди которых полицейский, избили лесничего

Три человека, один из которых оказался полицейским, пытались незаконно вывезти лес в Иванковском районе на Киевщине. Сделать это им помешал местный лесничий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп Олег Бережной: к нему с просьбой помочь привлечь к ответственности правонарушителей обратился помощник лесничего.

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Инцидент произошел 7 сентября. Во время осуществления своих должностных обязанностей лесничий заметил автомобиль с прицепом, который был загружен свежеспиленной древесиной. Мужчина остановил транспорт, чтобы проверить ее происхождение.

Сначала три человека, находившиеся в машине, пытались договориться с работником лесничества. Когда поняли, что не удастся, избили его и, убегая, переехали ногу. Прицеп с древесиной оставили на месте.



Правонарушители скрылись, оставив прицеп с древесиной

Пострадавший обратился в больницу и правоохранительные органы. Однако, как отметил Береговой, появилась информация, что один из правонарушителей является сотрудником полиции.