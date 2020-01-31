Помещение в терминале "Борисполя" сдали в аренду за рекордную сумму: детали

В четверг, 30 января, завершился аукцион на право аренды государственного имущества в терминале F аэропорта "Борисполь". На первый взгляд обычный аукцион завершился рекордным результатом, а его стоимость стала в 19 раз выше, чем ожидалось.

За помещение площадью 191 квадратный метр развернулась настоящая конкурентная борьба, подчеркнул министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Интересно: Правительство отказалось от приватизации Укргидроэнерго, Энергоатома и Укрэнерго

Двенадцать участников упорно соревновались в честном и открытом конкурсе. Выиграли от этого – аэропорт и государство, как и должно быть всегда,

– подчеркнул министр.

В ходе аукционных торгов стоимость помещения выросла в 19 раз – от 243 тысяч 702 гривен до 4 миллионов 678 тысяч гривен.

"Более тысячи долларов за квадратный метр – это, пожалуй, исторический рекорд для коммерческой недвижимости в Украине. Ждем следующих аукционов и новых участников. Честность и открытость – гарантирована", – заверил Владислав Криклий.

Что известно о приватизации в Украине?Сейчас в государственной собственности в Украине находится более 3 тысяч 500 предприятий. Примерно 1300 из них – убыточные. Минэкономразвития уже проанализировало более 1400 государственных предприятий, которые можно передать на приватизацию.



Приватизация является одной из приоритетных задач правительства. Так, Фонд государственного имущества уже готовит более 300 предприятий для приватизации. Последняя проходит путем открытых аукционов, в которых может принять участие любой желающий.