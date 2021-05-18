Дорошенко на записах телефонних розмов
Із сюжету та записів випливає, що в травні – червні 2014 року помічник Віктора Медведчука на Донбасі Дмитро Дорошенко з "Українського вибору", оцінював готовність ватажків вести із Медведчуком переговори.
Про записи Ватажки бойовиків і лідери Кремля: журналісти отримали записи розмов Медведчука за 4 роки
Медведчук переказував йому умови, на які готова йти українська сторона у переговорах. Йшлося про дострокові місцеві вибори, коридор для російських найманців і навіть погодження губернатора з "молодими республіками". Усі ці тези Дорошенко мав переказувати російським найманцям.
Записи розмов Медведчука за 4 роки, у яких фігурує Дорошенко
Напад на журналістів "Схем"
Як повідомляють журналісти програми "Схеми" Дорошенко – один із тих, хто увечері 7 листопада 2017 року напав на знімальну групу біля VIP-терміналу аеропорту "Київ". Тоді журналісти знімали розслідування про прямі перельоти Віктора Медведчука до Москви.
Охоронці політика, в масках і балаклавах, побачивши знімальну групу, накинулися на журналіста Михайла Ткача і оператора Кирила Лазаревича.
Суд розглядає справу вже три роки / Фото "Радіо Свободи"
Дмитро Дорошенко – єдиний з нападників, кого слідство змогло ідентифікувати та висунути обвинувачення. Відтоді його справа передана до суду, де вона розглядається понад три роки.
Засідання, призначене на 17 травня, в якому мали вкотре допитати Ткача і Лазаревича не відбулось, оскільки обвинувачений Дорошенко прийшов без адвокатів. Свою провину він не визнає.
Нові записи переговорів Медведчука із бойовиками
- Журналісти проєкту Bihus.Info оприлюднили фрагменти розмов Віктора Медведчука з різними співбесідниками: від ватажків бойовиків і до заступника керівника адміністрації Путіна.
- Наприклад, ватажка найманців Бородая кум Путіна телефоном просив не чіпати маєтку Ріната Ахметова.
- Іншого ватажка самопроголошеної "ЛНР" Олексія Карякіна, він переконував, що не має ніякого відношення до ЗСУ.
- За даними розслідувачів, законопроєкти партії Медведчука писали в Москві. Зокрема йдеться про його ініціативу створення вільної економічної зони на Донбасі, яку він обговорював із Сурковим.
- Bihus.Info анонсував другу серію резонансного розслідування про Медведчука – вона стосуватиметься економічного блоку і розповість, про те, як куп Путіна взаємодіяв із Кремлем у 2015 – 2016 роках.