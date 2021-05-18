Дорошенко на записах телефонних розмов

Із сюжету та записів випливає, що в травні – червні 2014 року помічник Віктора Медведчука на Донбасі Дмитро Дорошенко з "Українського вибору", оцінював готовність ватажків вести із Медведчуком переговори.

Про записи Ватажки бойовиків і лідери Кремля: журналісти отримали записи розмов Медведчука за 4 роки

Медведчук переказував йому умови, на які готова йти українська сторона у переговорах. Йшлося про дострокові місцеві вибори, коридор для російських найманців і навіть погодження губернатора з "молодими республіками". Усі ці тези Дорошенко мав переказувати російським найманцям.

Записи розмов Медведчука за 4 роки, у яких фігурує Дорошенко

Напад на журналістів "Схем"

Як повідомляють журналісти програми "Схеми" Дорошенко – один із тих, хто увечері 7 листопада 2017 року напав на знімальну групу біля VIP-терміналу аеропорту "Київ". Тоді журналісти знімали розслідування про прямі перельоти Віктора Медведчука до Москви.

Охоронці політика, в масках і балаклавах, побачивши знімальну групу, накинулися на журналіста Михайла Ткача і оператора Кирила Лазаревича.



Суд розглядає справу вже три роки / Фото "Радіо Свободи"

Дмитро Дорошенко – єдиний з нападників, кого слідство змогло ідентифікувати та висунути обвинувачення. Відтоді його справа передана до суду, де вона розглядається понад три роки.

Засідання, призначене на 17 травня, в якому мали вкотре допитати Ткача і Лазаревича не відбулось, оскільки обвинувачений Дорошенко прийшов без адвокатів. Свою провину він не визнає.

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