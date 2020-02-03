Помидоры против крабов: как коронавирус повлияет на торговлю с Китаем

Из-за вирусного заболевания в Китае стоят заводы, закрываются брендовые магазины и падает международная торговля. С другой стороны границы, Россия не может купить китайские овощи и продать своих крабов. 24 канал разбирался, как вирус может повлиять на мировую экономику.

Экспорт и импорт: что продает и покупает Китай в мире

Загруженный корабль с контейнерами в китайском порту/ photo: Getty Images

Китай, конечно, имеет торговые отношения и интересы со всем миром. Это крупнейший в мире экспортер с прибылью более 2 трлн долларов США. Правда, около половины этого экспорта идет в соседние страны Азии. В Северную Америку, для сравнения, было отправлено 22,4% товаров, в Европу – 19,1%. Совсем крошки – 8% – выпали на долю Африки и Латинской Америки. Хотя Китай активно продвигает себя в этих регионах, вкладывает в проекты большие средства. Впрочем, это инвестиции. А что именно продает/покупает "азиатский дракон"?

В основном, Китай продает электрические машины и оборудование (664 млрд долларов США), компьютерную технику (430 млрд), сборные дома, вывески, мебель (96,4 млрд), пластмассу и изделия из нее (80 млрд), транспортные средства (75 млрд) и одежду (71 млрд). Традиционно важным, хоть и не главным пунктом экспорта является хлопок (15 млрд в год) и чай (1,5 млрд).

Американский сетевой супермаркет Walmart в Китае/photo: Getty Images

Ключевым торговым партнером (на 2018 год) остается США, несмотря на торговую войну – 479,7 млрд долларов США. За ним идет Гонконг с 303 млрд долларов и Япония – чуть больше ста млрд. В Евросоюзе наиболее активная торговля идет с Германией – оборот в 77 млрд долларов. Торговля с Россией оценивается в 48 млрд, с Украиной в 8,4 млрд. Украина покупает в КНР гораздо больше товаров, чем продает Поднебесной. Китай заинтересован в Украине, потому что она расположена рядом с Европой и за дешевую рабочую силу даже по сравнению с самим Китаем (средняя зарплата там выше примерно на 500 долларов США).

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Среди нашего экспорта в Китай преобладают железо, руда, зерновые, продукты. Например, кукуруза и мясо птицы. Также продаем двигатели, оборудование, дерево и изделия из него. Однако покупаем бытовую технику, гаджеты, черные металлы и изделия из них, химпром и пластмассу. Одежды и товаров из Китая завозится слишком мало, чтобы заразиться.

Но относительно других товаров, особенно электроники, то возможны задержки из-за остановки фабрик в Китае. Из-за этого цены могут вырасти, а график поставки – сбиться. Кстати, бананов из Китая в Украине нет вообще (в сети гуляет фейк, что якобы через бананы можно заразиться). Основные поставщики этих фруктов в Украине – Эквадор и Коста-Рика.

Помидоры против крабов: как коронавирус повлиял на Россию

Промышленный вылов крабов очень важен для экономики Дальнего Востока России/photo: Getty Images

По сообщениям российских СМИ, в городе Владивосток, что на Дальнем Востоке, исчезли с полок привычные китайские овощи. Все из-за вспышки коронавируса и закрытие границ с КНР. Например, помидоры, огурцы, баклажаны и кабачки из Китая нельзя купить в одной из основных сетей города – "Самбери". Картофель и свеклу продают по старой цене, а вот за лук репчатый просят 60 рублей (23,59 грн) за 1 кг. Администрация "Самбери" сообщила СМИ РФ, что Китай сейчас вообще не поставляет овощи и в городе наблюдается дефицит. Ранее власти опровергали эту информацию.

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И в ближайший месяц ситуация не изменится, уверены в "Самбери": продукты из таких стран как Азербайджан сеть не покупает, потому что стоят они многовато. Где продают овощи из приморских регионов РФ, цены повышены: от 370 рублей (145 грн) за 1 кг. Раньше, цена была в рамках 160-190 рублей (62-74 грн). Но еще хуже ситуация с продажей азербайджанских овощей. Цена оттуда может стартовать от 550 рублей (215 грн) за 1 кг. Пока единственный вариант – завезти турецкие с ценой от 300 рублей (117,80 грн).

С другой стороны, экспортеры живых крабов из РФ в Китай тоже испытывают сложности. Через закрытую границу, только в первый квартал они могут потерять до 80 млн долларов США прибыли. Продать, скорее всего, выйдет лишь около 7-8 тысяч тонн (ниже показано, почему это – крайне мало) за первый квартал текущего года.

Китайцы не ходят в рестораны, где они обычно заказывают этот деликатес. Такое происходит обычно на Лунный Новый Год. Но в этом году все празднования отменили из-за коронавируса, а во многих городах введен карантин. Торговые центры, кинотеатры, гостиницы, рестораны стоят пустыми.

Цена на крабов упала до 7 долларов США (175 грн) за 1 кг. Раньше было 16-18 долларов (375-450 грн). По данному 2018 года, всего Россией было выловлено 76,7 тысяч тонн крабов, экспорт составил 58,3 тысяч тонн. В основном, их покупают В Южной Корее, Японии и КНР. Годом позже, прибыль составила 153 млн долларов США, из них 50 млн из Китая.

А вот в 2020 заработать получится вполовину меньше. С учетом времени для восстановления отрасли, потери могут составить до 150 млн долларов США. По сообщениям руководителей отрасли для РБК, некоторые производства уже приостанавливают работу. В конце концов, если ситуация не улучшится, по отлову живых крабов рыбакам придется перейти на заготовки замороженных. В случае падения крабового рынка, РФ потеряет серьезные инвестиции в квоты на вылов в размере 142 млрд рублей.

Впрочем, эксперты связывают "крабовые проблемы" не только с эпидемией вируса. Просто крабы и икра – далеко не первое, что интересует граждан Китая в новогодние праздники. А основные поставки уже состоялись к праздникам. Поэтому экспорт был переориентирован на Южную Корею и США. Празднование продлены до 10-го февраля, поэтому надо подождать, не восстановится ли спрос после этой даты. Если нет, это может зацепить и экспорт рыбы минтай. Ее основным покупателем тоже является Китай.

Коронавирус и мировая экономика

Коронавирус нового типа из Китая может повлиять на мировую экономику сильнее, чем 20 лет назад/ photo: Getty Images

Тогда Китай еще не был настолько глобальной силой. Сейчас же его ВВП составляет 13 трлн долларов США, доля в мировой торговле – 12,8%. Среди компаний, которые могут пострадать в самом Китае – Apple, Starbucks, IKEA, H&M, Mcdonald’s. Они закрыли все или некоторые свои отделения. А еще же есть такие гиганты, как Intel и Qualcomm, которые напрямую зависят от продаж продукции на рынке Поднебесной. Вместе они имеют прибыли от этой страны в 32 млрд долларов США.

Акции авиакомпаний также просели из-за отмены рейсов. Могут не продаваться кроссовки Nike и популярная в Китае одежда фирмы Under Armor. Заводы General Motors и Toyota задерживают производство, поскольку отпустили сотрудников на новогодние праздники. И это при том, что GM продал в Китае больше машин, чем в США! А заводы Ford производят в Китае до 9400 машин в неделю. IMAX отложил премьеру пяти фильмов.

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И здесь возникает взаимозависимость: страны мира очень зависят от материалов и компонентов, произведенных в КНР. Это и Мексика и Бангладеш с Турцией, где делают одежду. Не говоря уже сколько тратят китайские туристы. Но и Китаю нужны материалы тоже: чипы, линзы, оборудование, медь и другие минералы. Если фабрики не возобновят работу, эти заказы сократят или отменят. Глобальные цепи поставок могут быть нарушены, обеспокоены эксперты.

Сейчас, китайские аналитики прогнозируют падение прироста экономики ниже 5% в первом квартале 2020 года (обычно прирост 6%). Хотя точно спрогнозировать падение экономики Китая невозможно.

США может потерять 0,4% годового роста от ситуации с вирусом из-за падения экспорта в КНР и туристического потока в Америку. Китайские власти планируют 22 млрд долларов США кредитов, чтобы восстановить экономический рост. Китай – огромный рынок с населением в 1,4 млрд человек. Они любят модную одежду, поездки в Диснейленд, доход на одного человека составляет в среднем 9000 долларов США. Это треть мирового экономического роста, больше чем США, Япония и Европа вместе!

Торговая война в сочетании с коронавирусом могут посодействовать переводу крупных заводов в более спокойные страны, как Вьетнам. Весь спектр проблем для экономики Китая из-за вируса можно будет оценить только после окончания эпидемии, но мировой резонанс можно увидеть уже сейчас. Мир увидел, насколько он на самом деле зависим от Китая. И наоборот.