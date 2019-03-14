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      Помилка НАБУ: що мало зробити Бюро після виходу фінальної серії про корупцію в "Укроборонпромі"

      Право на достоинство 72 Читати новину українською

      В останній серії розслідування Bihus.Info про розкрадання в "Укроборонпромі" журналісти звинуватили правоохоронців в допомозі злочинцям. Що мало відбутися наступного ранку після виходу сюжету в ефір? По-перше, отримавши інформацію про ймовірні порушення в діях детективів та заступника директора – їх потрібно було одразу відсторонити на час розслідування.

      І зробити це треба було одразу.

      Читайте также: Корупція в "Укроборонпромі": НАБУ відсторонило двох працівників

      Більш того, перший заступник Директора НАБУ – Гізо Углава мав би добровільно скласти рапорт з проханням відсторонити його на час внутрішнього розслідування. Це нормальна практика і правильна реакція з огляду на суспільні очікування від Бюро та той рівень відповідальності, який лежить на них.

      Заступник директора НАБУ Гізо Углава
      Заступник директора НАБУ Гізо Углава

      По-друге, отриману інформації про ймовірні порушення потрібно було одразу надати для аналізу не лише внутрішній безпеці НАБУ, а і Державному Бюро Розслідувань. Від останнього вимогати терміново розслідувати ці факти, адже згідно закону саме ДБР розслідує потенційні злочини працівників НАБУ.

      Такі дії керівництва НАБУ жодним би чином не підтверджували вину детективів і заступника директора. Навпаки – вони би забезпечили об'єктивне незалежне розслідування, яке на основі доказів та фактів або підтвердить, або спростують озвучені журналістами звинувачення щодо можливих правопорушень співробітників НАБУ.

      На жаль, ці заходи не були одразу здійснені керівництвом НАБУ. Ми в Центрі протидії корупції вважаємо, що це серйозна помилка. Помилка, яка, втім, може і має бути виправлена.

      Окрім цього, НАБУ має розробити чіткі внутрішні правила та процедури, які дозволять їм вчасно виявляти можливі порушення співробітників та одразу їх усувати. Такі правила та стандарти існують в усіх правоохоронних органах розвинутих країн і завдання керівництва НАБУ – запровадити найкращий міжнародний досвід.

      Директор НАБУ Артем Ситник
      Директор НАБУ Артем Ситник

      При цьому я хочу наголосити, що оприлюднені журналістами матеріали не повинні перекреслювати довіру до результатів роботи Національного Антикорупційного Бюро України.

      Детективи НАБУ неодноразово доводили діями свою професійну та незалежну позицію, притягнувши до відповідальності кількох директорів оборонних заводів, заступника міністра оборони, керівника державної фіскальної служби Романа Насірова, екс-керівника комітету парламенту Миколи Мартиненка та багатьох інших раніше недоторканих ТОП-корупціонерів.

      Мажорне мародерство в "Укроборонпромі": як у світі реагують на корупційний скандал в Україні – читайте в предыдущем выпуске блога

      Події пов’язані із оприлюдненими журналістами матеріалами повинні стати НАБУ уроком, який зробить бюро ще сильнішим, ефективнішим та збільшить довіру до органу. В нас усіх просто не має іншого варіанту. Країні потрібне сильне і ефективне Антикорупційне бюро.

      Легалізація незаконного збагачення в Україні

      Я все чекав, як відреагує Президент України на хвилю обурення, яка прокотилася світовими медіа. Дочекався.

      Відповідь Порошенка на обурення щодо легалізації незаконного збагачення
      Відповідь Порошенка на обурення щодо легалізації незаконного збагачення

      Зацитую вам нашого Президента: "Хочу розчарувати чиновників, які думають, що внаслідок цього рішення Конституційного суду вони зможуть уникнути відповідальності. Цього не відбудеться, бо скасована кримінальна відповідальність, а незаконне збагачення ніхто не скасовував". Відповідальність скасована, а незаконне збагачення – ні. 

      Тобто незаконно збагачуватися можна й далі, а відповідальності за це не буде. Принаймні, саме таким є сенс, сказаного Президентом. Більше того, продублованого офіційною заявою на його веб-сайті. І я не знаю, чи це в Порошенка приступ чесноті, чи він це просто на автоматі проговорив. Але сказав він чисту правду – незаконне збагачення для них не скасовував – лише відповідальність за нього.

      Ще одна цитати Порошенка з тієї заяви: "Але відповідальність ... за незаконне збагачення, буде. В тому числі кримінальна відповідальність. Ніхто не уникне відповідальності. Рішення Конституційного суду аж ніяк не захистить корупціонерів, якщо Верховна Рада підтримає пропозицію Президента". А ось це вже відверта брехня.

      Петро Порошенко
      Петро Порошенко

      Нагадаємо, що навіть якщо прямо завтра Рада прийме ідеальне формулювання статті про покарання за незаконне збагачення – все майно набуте до того моменту – не зможе бути предметом злочину. Тобто покарати за нього буде просто не можливо. Тож ринок елітної нерухомості та розкішних автомобілів найближчим часом чекає справжній ажіотаж.

      Читайте также: Скасування статті про незаконне збагачення: що терміново вимагають країни Заходу

      І остання цитата Президента з цієї його феєричної заяви: "Хтось думає, що він втече від відповідного формулювання цієї статті, то знайдуться інші статті. Бо незаконне збагачення завжди пов’язано з іншими порушеннями закону". Це напівправда, яка гірша відвертої брехні.

      Так, дійсно, незаконному збагаченню завжди передує якийсь інший злочин, наприклад, хабар. Проте зловити ТОП-посадовця на хабарі в сучасному світі майне неможливо. Хоча б тому, що готівки, при передачі якої можливо зловити за руку, вже давно ніхто не бере. Розрахунок відбувається безготівковим перерахунком грошей в далеких офшорних юрисдикціях.

      Саме тому в 40 країнах світу і запровадили злочин за незаконне збагачення. Набагато легше зловити корупціонера, коли він починає розпоряджатися награбованим, ніж коли він власне грабує. Тому Президент України маніпулює, стверджуючи, що знайдуться інші статті, які компенсують знищену відповідальність за незаконне збагачення.

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      Автор: Виталий Шабунин
      Теги: Новости Украины Законодательство Петр Порошенко Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром Видеоблоги НАБУ Коррупция Право на достоинство Расследования
      Источник: 24 канал
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