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      Помог бы, но денег нет: Коломойский о содействии в борьбе с коронавирусом

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      Президент Владимир Зеленский обратился к бизнесменам с просьбой посодействовать в борьбе с распространением коронавируса. Игорь Коломойский на такой призыв отреагировал, заявив, что денег не имеет. Ведь все его активы арестовали из-за иска "Приватбанка" к бывшим владельцам.

      На встрече олигархов, которую организовал президент, Коломойский пожаловался на отсутствие денег через заблокированные счета. Об этом сообщает "Украинская правда".

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      Зеленский призвал сформировать отдельный фонд на сумму 12 – 13 миллиардов гривен для борьбы с коронавирусом. А деньги с него тратить на лекарства и оборудование.

      В ответ на это Коломойский заявил, "что с радостью помог бы, но у него заблокированы счета".

      Однако президент попросил помогать не только деньгами, но и людьми. Он подчеркнул Коломойскому, что тот имеет в каждом уголке Украины предприятия, профессиональных менеджеров. Поэтому их помощь местным властям тоже очень нужна.

      Что известно о похожем поведении Коломойского раньше? Олигарх уже отвечал похожим образом-на призыв Зеленского принять участие в восстановлении Донбасса. Тогда бизнесмен заявил, что может разве что покрасить киоск.

      Относительно известно о деле "Приватбанка" и Коломойского

      • В декабре 2017 года "Приватбанк" подал иск в высокий суд Лондона против ексакціонерів – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Сделали это, чтобы вернуть в государственный банк выведенные деньги.
      • В конце декабря суд арестовал активы бизнесменов, а также 6 компаний, связанных с ними. Общая сумма ареста – 2,6 миллиарда долларов.
      • Приказ о всемирном аресте активов имеет одно общее для всех ограничение – невозможность продавать или покупать активы без согласия того, по чьему иску применили арест.

      Коронавирус в Украине: главная

      • По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая заражения коронавирусом. Из них трое – умерли, один человек выздоровел, еще 22 – находятся в тяжелом состоянии.
      • С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится минимум до 3 апреля.
      • С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев, а с 18 марта запретила железнодорожное, авиа-, автобусное междугородное пассажирское перевозки. Некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.
      • На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и тому подобное. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.
      • Из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.

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      Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Деньги Бизнес Владимир Зеленский Игорь Коломойский Новости политики
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