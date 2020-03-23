Помог бы, но денег нет: Коломойский о содействии в борьбе с коронавирусом

Президент Владимир Зеленский обратился к бизнесменам с просьбой посодействовать в борьбе с распространением коронавируса. Игорь Коломойский на такой призыв отреагировал, заявив, что денег не имеет. Ведь все его активы арестовали из-за иска "Приватбанка" к бывшим владельцам.

На встрече олигархов, которую организовал президент, Коломойский пожаловался на отсутствие денег через заблокированные счета. Об этом сообщает "Украинская правда".

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Зеленский призвал сформировать отдельный фонд на сумму 12 – 13 миллиардов гривен для борьбы с коронавирусом. А деньги с него тратить на лекарства и оборудование.

В ответ на это Коломойский заявил, "что с радостью помог бы, но у него заблокированы счета".

Однако президент попросил помогать не только деньгами, но и людьми. Он подчеркнул Коломойскому, что тот имеет в каждом уголке Украины предприятия, профессиональных менеджеров. Поэтому их помощь местным властям тоже очень нужна.

Что известно о похожем поведении Коломойского раньше? Олигарх уже отвечал похожим образом-на призыв Зеленского принять участие в восстановлении Донбасса. Тогда бизнесмен заявил, что может разве что покрасить киоск.

Относительно известно о деле "Приватбанка" и Коломойского

В декабре 2017 года "Приватбанк" подал иск в высокий суд Лондона против ексакціонерів – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Сделали это, чтобы вернуть в государственный банк выведенные деньги.

В конце декабря суд арестовал активы бизнесменов, а также 6 компаний, связанных с ними. Общая сумма ареста – 2,6 миллиарда долларов.

Приказ о всемирном аресте активов имеет одно общее для всех ограничение – невозможность продавать или покупать активы без согласия того, по чьему иску применили арест.

Коронавирус в Украине: главная

По состоянию на 23 марта в Украине зафиксировали 73 случая заражения коронавирусом. Из них трое – умерли, один человек выздоровел, еще 22 – находятся в тяжелом состоянии.

Из них трое – умерли, один человек выздоровел, еще 22 – находятся в тяжелом состоянии. С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится минимум до 3 апреля.

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. Некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта. На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения , рестораны, кафе, кинотеатры и тому подобное. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.

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Как уберечься от коронавируса / инфографика 24 канала