Злоумышленник поиздевался над женщиной 29 сентября. До избрания меры пресечения злоумышленника будут содержать в изоляторе.
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До пяти лет заключения
Женщина пришла проведать соседа с инвалидностью, которым занималась уже несколько лет. Потерпевшая застала у него в гостях приятеля. Неожиданно тот набросился на женщину, схватил ее за горло и против воли вступил с ней в половую связь. Сосед хотел защитить опекуншу, но не смог помешать злоумышленнику.
Освободившись, одесситка выбежала на улицу. Ее крики о помощи услышали местные жители. Они сразу же сообщили в полицию. Правоохранители задержали предполагаемого насильника в сквере неподалеку. Он рассказал, что изнасиловал женщину, потому что был пьян.
Полицейские объявили мужчине подозрение в изнасиловании. За такое преступление закон предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.
Изнасилование на Херсонщине
- Под Херсоном 51-летний мужчина похитил и изнасиловал внучку своей сожительницы.
- Девочке было всего 12 лет. Она села в авто злоумышленника добровольно, ведь знала мужчину.
- Автомобиль насильника нашли в соседнем селе. Сам мужчина спрятался в камышах.
- Злоумышленника удалось задержать. Он во всем признался.