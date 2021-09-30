Помогала человеку с инвалидностью: в Одессе мужчина набросился на девушку и изнасиловал ее

В Одессе женщина пришла проведать соседа с инвалидностью, которым давно занимается. В квартире, кроме мужчины, был его приятель. Неожиданно он набросился на женщину и изнасиловал ее. Впоследствии полицейские задержали злоумышленника.

Злоумышленник поиздевался над женщиной 29 сентября. До избрания меры пресечения злоумышленника будут содержать в изоляторе.

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До пяти лет заключения

Женщина пришла проведать соседа с инвалидностью, которым занималась уже несколько лет. Потерпевшая застала у него в гостях приятеля. Неожиданно тот набросился на женщину, схватил ее за горло и против воли вступил с ней в половую связь. Сосед хотел защитить опекуншу, но не смог помешать злоумышленнику.

Освободившись, одесситка выбежала на улицу. Ее крики о помощи услышали местные жители. Они сразу же сообщили в полицию. Правоохранители задержали предполагаемого насильника в сквере неподалеку. Он рассказал, что изнасиловал женщину, потому что был пьян.

Полицейские объявили мужчине подозрение в изнасиловании. За такое преступление закон предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Изнасилование на Херсонщине