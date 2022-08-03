Полиция задержала 4 "бизнесмена" 2 августа. Ранее мужчина в Закарпатье продавал повестки для выезда за границу за 20 тысяч евро . Читайте также Смогут ли женщины пересекать границу после того, как встанут на военный учет В Молдове задержаны лица, незаконно переправлявшие людей через границу Полиция Молдовы задержала 4 человека на 72 часа. Их подозревают в: незаконном пересечении границы; организации незаконной миграции; а также коррупции. Известно, что у каждого из участников группы была своя задача. Правоохранители объяснили, что у каждого члена преступной группировки была своя роль. Часть задержанных: занималась незаконной переправкой мужчин из Украины в Молдову; за услуги получали 3,5 тысячи долларов от каждого человека, которому помогли перейти границу. Кратко о подобных случаях Еще в апреле 2022 года в нашем МВД сообщили, что задержали жителя Закарпатья, продававшего за 20 тысяч евро военнообязанных справки для выезда за границу. Его смогли задержать правоохранители. Только в апреле полиция уже открыла 102 уголовных производства из-за попыток фальсификаций документов и незаконного пересечения границы. В марте чиновник львовской больницы пытался уехать за границу. За "пробел" он предложил работникам СБУ взятку 15 тысяч долларов . В Молдове разоблачили нелегальный бизнес: смотрите видео