Помогали ли олигархи городам в борьбе с COVID-19: ответ мэров

Накануне президент Владимир Зеленский попросил олигархов и крупных бизнесменов помочь в борьбе с коронавирусом области Украины. По данным СМИ, так называемым куратором на Львовщине является Ринат Ахметов, а на Черкасщине – Юрий Косюк.

Городские главы Львова, Черкасс и Николаева в эфире 24 канала в программе "Политбюро" рассказали, есть ли помощь от крупного бизнеса.

Интересно Зеленский заявил, что заплатить обещанные надбавки врачам пока невозможно

► Ситуация во Львове

Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что город и область никакой помощи от олигархов не получали.

Я из новостей читаю, что у нас электроэнергия дороже на 50 % чем в соседней Польше или Венгрии. Помощи никакой не было, может где-то кто-то тайно что-то привозил, но мы об этом не знаем,

– заявил Садовый.

► Ситуация в Николаеве

Зато мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что в области олигархов нет. Однако им помогают местные предприятия.

"Когда" раздавали " олигархов, нашу область эта история обошла. Однако областной больнице помог руководитель предприятия "Нибулон". Они сделали большую работу и почти обновили всю больницу – от двора до оборудования", – сказал Сєнкевич.

По его словам, помогали также городские олигархи, заводы и предприятия.

► Ситуация в Черкассах

Кроме того, городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко отметил, что на Черкасщине ситуация иная, чем во Львове и Николаеве и представители бизнеса им помогают.

"Я приятно удивлен, что без никаких писем представители компании "Мироновский хлебопродукт", фактически, обеспечили средствами защиты всех врачей нашего города и помогали в виде оборудования и многое другое. Но и городской бизнес также подключился к борьбе с коронавирусом", – подчеркнул Бондаренко.