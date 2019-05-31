Помогли ли резонансные расследования прийти к власти Зеленскому: ответы известных журналистов

На Львовском медиафоруме топовые украинские журналисты-расследователи рассказали, повлияли ли они своими материалами на приход нового президента Владимира Зеленского.

Во Львове с 30 мая по 1 июня продолжается медиафорум, на который приехали самые топовые работники медиа Украины и не только.

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Одной из тем форума были журналистские расследования во время войны ботов и уроки избирательной кампании. Гостями встречи были журналисты-расследователи Денис Бигус, Сергей Андрушко и Анна Бабинец.

24 канал дает ответы журналистов-расследователей на вопрос: "Не считаете ли вы, что стали причиной прихода Зеленского?"

Сергей Андрушко. "Схемы", RFE/RL.

По словам Сергея Андрушко, не стоит забывать, что главное – это раскрывать скрытое.



Сергей Андрушко

Анна Бабинец. "Следствие. Инфо".

Анна Бабинец согласилась, что ее расследования повлияли на приход Зеленского. На вопрос модератора, плюс ли это, журналистка ответила: "Да".

Она добавила, что это признак нормальной страны, когда работа журналистов влияет на смену власти. По ее словам, когда журналисты что-то разоблачают, на это должны реагировать политики, и соответственно – должны меняться. После громкого расследования о Панамских бумагах Петр Порошенко не отреагировал должным образом – не изменился.

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После такого ответа Анны Бабинец модератор встречи намекнул на "классную агитацию за Зеленского" со стороны журналистки. На это розслидувачка ответила, что не стоит забывать: журналисты могут менять ситуацию в стране к лучшему конкретно сейчас. И подчеркнула, что Зеленский так же должен реагировать на расследования. Ему это выгодно, чтобы остаться в рейтинге.



Анна Бабинец

Денис Бигус. Bihus.Info.

Денис Бигус заверил, что не имеет никаких сомнений относительно влияния расследований на смену президентов. По его словам, медиа однозначно влияют на ротацию власти.

Мне кажется, это называется демократия,

– подчеркнул журналист.

Также он добавил: смешно, когда люди, которые приветствовали смену предыдущей (передмайданной) власти, с гневным лицом спрашивают о влиянии на изменение последней такими же методами.



Денис Бигус

Первая и вторая части расследования от Bihus.info: Отмывали баснословные суммы за "металлолом" из РФ: шокирующие детали коррупционных схем в "Укроборонпроме"

Третья часть: Космические суммы и главные фигуранты коррупции в "Укроборонпроме"

Четвертая и пятая части: Правоохранительные органы и коррупция в "Укроборонпроме"