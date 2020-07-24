Евросоюз предоставит Украине транш в 600 миллионов евро при определенных условиях. В частности, в ЕС требуют новую судебную реформу, реформирование налоговой и таможенной администраций, ликвидацию налоговой милиции.

Україна та ЄС 23 липня офіційно схвалили домовленість про макрофінансову допомогу – кредит на суму 1,2 мільярда євро. Половину коштів перерахують одразу, для отримання іншої – потрібні реформи, пише "Європейська правда". Читайте також Державну фіскальну службу ліквідують до кінця 2020 року, – Шмигаль Що ЄС вимагає від України Судова реформа повне перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів . Обирати її членів має спеціально створена конкурсна комісія з міжнародними учасниками;

. Обирати її членів має спеціально створена конкурсна комісія з міжнародними учасниками; мають створити Комісію з питань доброчесності та етики . Її завдання – перезавантаження Вищої ради правосуддя. У комісію теж мають ввійти міжнародники;

. Її завдання – перезавантаження Вищої ради правосуддя. У комісію теж мають ввійти міжнародники; завершення атестації прокурорів на регіональному рівні та початок процесу атестації на місцевому рівні;

на регіональному рівні та початок процесу атестації на місцевому рівні; завершення та запуск у роботу автономного реєстру справ, які розслідуються НАБУ/САП. Реформа податкової та митної адміністрації має відбутися повноцінний конкурсний відбір керівників митниці та податкової;

потрібно провести структурні зміни у цих службах, зокрема, вдосконалення системи моніторингу ПДВ, впровадження електронних касових реєстраторів;

уряд повинен ухвалити рішення про ліквідацію податкової міліції;

парламент має ухвалити закон про створення нового політично незалежного агентства для розслідування серйозних економічних та фінансових злочинів. Мовиться про Бюро фінансових розслідувань або його аналог. Інші вимоги Євросоюзу Україна має продовжити "докладати зусиль для відновлення активів у державних банках , використовуючи усі наявні інструменти для врегулювання проблемних активів;

, використовуючи усі наявні інструменти для врегулювання проблемних активів; МОЗ повинне передати усі централізовані закупівлі лікарських засобів , медичних виробів та індивідуальних засобів захисту новоствореному ДП "Медичні закупівлі України";

, медичних виробів та індивідуальних засобів захисту новоствореному ДП "Медичні закупівлі України"; уряд має продовжувати реформувати систему корпоративного управління держпідприємств. Що думають про виконання умов Україна та ЄС Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у розмові в Брюсселі припустив, що умови можуть бути виконані на початку 2021 року.

у розмові в Брюсселі припустив, що умови можуть бути виконані В Євросоюзі прогнози оптимістичніші – там вважають, що Київ може виконати вимоги вже до кінця 2020 року. Дізнайтеся більше Україна отримає 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги від ЄС: на що підуть гроші Макроекономічна допомога Україні від ЄС: що відомо Україна 23 липня підписала Меморандум та Кредитну угоду з Єврокомісією про надання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги.

про надання 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Гроші надаватимуть кількома траншами на "дуже вигідних умовах", а погасити цю позику країни-партнери ЄС повинні будуть протягом 15 років.

на "дуже вигідних умовах", а погасити цю позику країни-партнери ЄС повинні будуть протягом 15 років. Нова програма макрофінансової допомоги ЄС стане додатковим джерелом бюджетної підтримки до вже погодженої програми у розмірі 3,8 мільярда євро, з якої Україна очікує отримати ще 500 мільйонів євро.