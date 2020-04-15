Помощь МВФ: осталось несколько вопросов для утверждения программы

В Международном валютном фонде отметили эффективную реакцию правительства Украины на кризис, связанный с эпидемией коронавируса. МВФ также подтвердил прогресс в переговорах по новой программе финансирования. Организация намерена утвердить ее уже в скором времени, после решения последних нескольких вопросов.

О перспективах Украины получить денежную помощь от МВФ рассказал директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен.

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Мы проводим переговоры с Украиной о новой программе. Обсуждения продвинулись вперед, они идут хорошо. Осталось несколько нерешенных вопросов,

– отметил Томсен.

Он добавил, что надеется на скорое решение этих вопросов. По его словам, фонд поддерживает меры правительства по борьбе с эпидемией коронавируса. В организации понимают, что такой шаг приведет к значительному увеличению дефицита бюджета.

Томсен отметил, что на протяжении последних лет в рамках программы, которую поддерживает МВФ, Украина достигла успехов в макроэкономической стабильности.

Что улучшилось в Украине

возросла стабильность банковской системы;

снизилась инфляция;

уменьшился дефицит текущего счета и госбюджета;

сократился госдолг;

валютные резервы значительно выросли и превысили 20 миллиардов долларов.

Что известно о сотрудничестве Украины и МВФ