Помощь МВФ: осталось несколько вопросов для утверждения программы
В Международном валютном фонде отметили эффективную реакцию правительства Украины на кризис, связанный с эпидемией коронавируса. МВФ также подтвердил прогресс в переговорах по новой программе финансирования. Организация намерена утвердить ее уже в скором времени, после решения последних нескольких вопросов.
О перспективах Украины получить денежную помощь от МВФ рассказал директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен.
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Мы проводим переговоры с Украиной о новой программе. Обсуждения продвинулись вперед, они идут хорошо. Осталось несколько нерешенных вопросов,
– отметил Томсен.
Он добавил, что надеется на скорое решение этих вопросов. По его словам, фонд поддерживает меры правительства по борьбе с эпидемией коронавируса. В организации понимают, что такой шаг приведет к значительному увеличению дефицита бюджета.
Томсен отметил, что на протяжении последних лет в рамках программы, которую поддерживает МВФ, Украина достигла успехов в макроэкономической стабильности.
Что улучшилось в Украине
- возросла стабильность банковской системы;
- снизилась инфляция;
- уменьшился дефицит текущего счета и госбюджета;
- сократился госдолг;
- валютные резервы значительно выросли и превысили 20 миллиардов долларов.
Что известно о сотрудничестве Украины и МВФ
- В декабре 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Однако решение должен утвердить Совет директоров организации.
- Президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов.
- Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла "антиколомойский" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли. Принятие законодательства было требованием МВФ для оказания помощи.
- Парламентарии внесли в закон о банках более 16 тысяч правок. Их рассмотрение может затянуть окончательное принятие закона.
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