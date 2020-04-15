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      Помощь МВФ: осталось несколько вопросов для утверждения программы

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      МВФ готов оказать Украине помощь, осталось несколько вопросов / rbc.ua

      В Международном валютном фонде отметили эффективную реакцию правительства Украины на кризис, связанный с эпидемией коронавируса. МВФ также подтвердил прогресс в переговорах по новой программе финансирования. Организация намерена утвердить ее уже в скором времени, после решения последних нескольких вопросов.

      О перспективах Украины получить денежную помощь от МВФ рассказал директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен.

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      Мы проводим переговоры с Украиной о новой программе. Обсуждения продвинулись вперед, они идут хорошо. Осталось несколько нерешенных вопросов,
      – отметил Томсен.

      Он добавил, что надеется на скорое решение этих вопросов. По его словам, фонд поддерживает меры правительства по борьбе с эпидемией коронавируса. В организации понимают, что такой шаг приведет к значительному увеличению дефицита бюджета.

      Томсен отметил, что на протяжении последних лет в рамках программы, которую поддерживает МВФ, Украина достигла успехов в макроэкономической стабильности.

      Что улучшилось в Украине

      • возросла стабильность банковской системы;
      • снизилась инфляция;
      • уменьшился дефицит текущего счета и госбюджета;
      • сократился госдолг;
      • валютные резервы значительно выросли и превысили 20 миллиардов долларов.

      Что известно о сотрудничестве Украины и МВФ

      • В декабре 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Однако решение должен утвердить Совет директоров организации.
      • Президент Владимир Зеленский рассчитывает на увеличение программы с Международным валютным фондом до 8 миллиардов долларов.
      • Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла "антиколомойский" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли. Принятие законодательства было требованием МВФ для оказания помощи.
      • Парламентарии внесли в закон о банках более 16 тысяч правок. Их рассмотрение может затянуть окончательное принятие закона.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Финансы Деньги Транш МВФ МВФ
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