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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Помощь от МВФ, ни одного случая коронавируса за день в Китае – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн - Читати новину українською

      В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 19 марта – недавно МВФ сообщил, что может выделить 50 миллиардов долларов бедным странам на борьбу с коронавирусом. Также предлагают кредиты на преодоление экономических последствий. В Китае впервые за время эпидемии не зарегистрировали ни одного нового случая инфицирования коронавирусом за день. Это случилось через 3 месяца после первых вспышек болезни.

      Также в выпуске:

      У первого украинского депутата Сергея Шахова подтвердили коронавирус.

      Украинские медики присоединились к мировому челленджу, который призывает оставаться дома.

      В Китае на законодательном уровне запретили есть диких животных.

      Лидеры "ДНР" приказали полностью запретить пересечение линии разграничения с 21 марта 2020 года. Россия тоже запретила въезд людей с украинскими паспортами.

      Как сделать антисептик в домашних условиях: рекомендации ВОЗ
      19 марта
      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Китай МВФ Гуд найт Юкрейн
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