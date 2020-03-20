Помощь от МВФ, ни одного случая коронавируса за день в Китае – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 19 марта – недавно МВФ сообщил, что может выделить 50 миллиардов долларов бедным странам на борьбу с коронавирусом. Также предлагают кредиты на преодоление экономических последствий. В Китае впервые за время эпидемии не зарегистрировали ни одного нового случая инфицирования коронавирусом за день. Это случилось через 3 месяца после первых вспышек болезни.

Также в выпуске: У первого украинского депутата Сергея Шахова подтвердили коронавирус. Украинские медики присоединились к мировому челленджу, который призывает оставаться дома. В Китае на законодательном уровне запретили есть диких животных. Лидеры "ДНР" приказали полностью запретить пересечение линии разграничения с 21 марта 2020 года. Россия тоже запретила въезд людей с украинскими паспортами.