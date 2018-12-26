Помощь трудовым мигрантам после возвращения – новое направление работы психологов

После неудачного опыта работы за границей трудовые мигранты нередко нуждаются в серьезной психологической поддержке, рассказывают в львовском агентстве "Запорука".

Об этом сообщает "5 канал".

Бывает по-разному. Недавно помогали женщине, которая находилась в настоящем отчаянии. Еще со старым советским паспортом, она была нелегально на заработках, потом вернулась домой. Прошло семь лет, она поменяла паспорт на биометрический и уехала в поисках работы снова. При пересечении немецкой границы ее остановила таможенная служба. Оказалось, что ее данные зафиксированы в Шенгенской информационной системе. После этого, фактически, произошло ее выдворение. Теперь она персона нон грата и у нее психологический шок,

– рассказала Ярина Хомций, руководитель проектов благотворительного фонда "Запорука".

Между тем, статистика свидетельствует о существенном уменьшении "долгосрочных" мигрантов. Если раньше ехали и останавливались там на годы, то сейчас преобладают так называемые "маятниковые" мигранты, которые ездят туда и обратно, или после возвращения больше не едут. Один из таких – отец троих детей Сергей Сарапий. После возвращения он удачно реализовал себя в Киеве.

"Мы поездили по Европе, и хочу сказать, что Украина – это не та страна, из которой стоит уезжать. Она открывает множество возможностей, главное – их не ждать, сложа руки, и тогда все получится", – убежден мужчина.