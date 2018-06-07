Помощник депутата Микитася за 600 миллионов гривен отремонтирует Шулявский путепровод в Киеве

Победителем тендера на проведение реконструкции столичного Шулявского путепровода стала фирма ООО "Северо-украинский строительный альянс", которая принадлежит помощнику народного депутата Максима Микитася.

Об этом сообщает программа "Схемы", совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый".

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Тендер на "реконструкцию транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана" провело коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", победитель был объявлен 7 июня.

Среди четырех участников, которые подали заявки, до аукциона были допущены две компании. Предложения ООО "Мостостроительное предприятие "Мостострой" тендерный комитет отклонил из-за несоответствия документации тендерным требованиям. ООО "АЛЬТИС СПЕЦСТРОЙ" также не была допущена к аукциону якобы из-за отсутствия у работников нужной квалификации и их недостаточного количества.

К аукциону были допущены две фирмы ООО "СПЕЦСТРОЙ-ПЛЮС" и ООО "Северо-украинский строительный альянс".

Победитель тендера – "Северо-украинский строительный альянс" – получит почти 600 миллионов гривен на реконструкцию развязки вокруг Шулявского моста.

Как выяснили "Схемы", эта фирма существует с 2007 года. Единственным владельцем компании с уставным фондом в 46 тысяч гривен является Андрей Якусевич. Согласно данным официального портала Верховной Рады, Андрей Якусевич является помощником-консультантом на общественных началах народного депутата Максима Микитася.

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Максим Микитась – народный депутат и известный столичный застройщик. Он является экс-руководителем государственной корпорации "Укрбуд".

Самый скандальный проект "Укрстроя" – жилой комплекс "Солнечная Ривьера" на левобережье Киева. В 2015 году на стройплощадке продолжались серьезные столкновения со стрельбой, ведь строительство развернулось в пределах водоохранной полосы и рекреационной зоны, хотя по генплану здесь должен был быть парк. Против "Ривьеры" выступили и представители Украинской греко-католической церкви, потому что на стенах их храма, расположенного неподалеку от строительства, начали появляться трещины.

Заместители городского головы Киева тогда признали: по крайней мере два дома комплекса сводят с нарушением Водного кодекса. В то же время сам мэр Виталий Кличко неоднократно выступал в защиту как "Солнечной Ривьеры", так и корпорации "Укрбуд".

В августе 2017 года "Схемы" зафиксировали, как Микитась вместе с Кличко возвращались из Неаполя на чартерном самолете. Впрочем, Микитась видит в этом факте конфликт интересов.

Я ведь народный депутат, а не застройщик. О застройках не общаемся. А о социальных проектах мы общались. Мы подготовили один социальный проект. Не строительный. Памятник,

– пояснил Микитась журналистам, которые встретили его возле Администрации Президента в декабре 2017 года.

В феврале 2017 года обвалилась часть бетонного забора на Шулявском путепроводе. Как сообщили в "Киевавтодоре", причинами обрушения моста являются пожары, которые произошли раньше возле путепровода или под ним, а также коррозия бетона.

Аварийным он признан не был. Он устал от времени, с одной стороны. С другой – это то, что были нарушены нормы эксплуатации, под мостом стояли МАФы, где был пожар. Это в результате нарушения правил эксплуатации,

– заявил мэр Киева Виталий Кличко.