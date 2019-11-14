Помощник Зеленского Ермак встречался с экс-советником Трампа: фотодоказательство

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак встречался в Киеве с американским лоббистом Брайаном Ланза.

Встреча состоялась 13 ноября в киевском ресторане "Гудман" на улице Жилянской, пишет "Украинская правда".

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Сначала Ланза был в компании помощницы Ермака. Сам помощник Зеленского присоединился около 22 часов. Деталей встречи и тем разговоров Ермака и приближенного к Дональду Трампу лоббиста пока нет.



Брайан Ланза и Андрей Ермак, повернутый спиной / Источник: www.pravda.com.ua

Отметим, недавно помощник украинского президента Андрей Ермак рассказывал, что на прошедшей встрече в Нью-Йорке Зеленский и Дональд Трамп обсуждали вопрос нового визита.

Брайан Ланза – что о нем известно?

Американская телекомпания СNN сообщала, что Брайан Ланза был одним из лоббистов, которые добились снятия санкций с компаний приближенного к Кремлю российского олигарха Олега Дерипаски.

К тому же Ланза был советником Дональда Трампа во время его президентской избирательной кампании. СМИ пишут, лоббист до сих пор находится в постоянном контакте с чиновниками Белого дома.

Чем занимается помощник Зеленского Ермак?