Помощник Зеленского Ермак встречался с экс-советником Трампа: фотодоказательство
Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак встречался в Киеве с американским лоббистом Брайаном Ланза.
Встреча состоялась 13 ноября в киевском ресторане "Гудман" на улице Жилянской, пишет "Украинская правда".
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Сначала Ланза был в компании помощницы Ермака. Сам помощник Зеленского присоединился около 22 часов. Деталей встречи и тем разговоров Ермака и приближенного к Дональду Трампу лоббиста пока нет.
Брайан Ланза и Андрей Ермак, повернутый спиной / Источник: www.pravda.com.ua
Отметим, недавно помощник украинского президента Андрей Ермак рассказывал, что на прошедшей встрече в Нью-Йорке Зеленский и Дональд Трамп обсуждали вопрос нового визита.
Брайан Ланза – что о нем известно?
- Американская телекомпания СNN сообщала, что Брайан Ланза был одним из лоббистов, которые добились снятия санкций с компаний приближенного к Кремлю российского олигарха Олега Дерипаски.
- К тому же Ланза был советником Дональда Трампа во время его президентской избирательной кампании. СМИ пишут, лоббист до сих пор находится в постоянном контакте с чиновниками Белого дома.
Чем занимается помощник Зеленского Ермак?
- В Офисе Президента Ермак занимается всеми вопросами, связанными с международной политикой.
- Формально он не курирует это направление, но это не мешает Ермаку участвовать в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки". Там он представляет Украину вместе с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.
- Именно Ермаку Зеленский поручил важнейшую для себя задачу – возглавить группу по освобождению украинцев из русского плена, отмечает издание.
- Поэтому 7 сентября именно Ермак летал в Москву, чтобы забрать 35 украинских пленных и политзаключенных.