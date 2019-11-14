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      Помощник Зеленского Ермак встречался с экс-советником Трампа: фотодоказательство

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      Ермак встречался в Киеве с экс-советником Трампа, – СМИ
      Ермак встречался в Киеве с экс-советником Трампа, – СМИ / Украинская правда

      Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак встречался в Киеве с американским лоббистом Брайаном Ланза.

      Встреча состоялась 13 ноября в киевском ресторане "Гудман" на улице Жилянской, пишет "Украинская правда".

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      Сначала Ланза был в компании помощницы Ермака. Сам помощник Зеленского присоединился около 22 часов. Деталей встречи и тем разговоров Ермака и приближенного к Дональду Трампу лоббиста пока нет.


      Брайан Ланза и Андрей Ермак, повернутый спиной / Источник: www.pravda.com.ua

      Отметим, недавно помощник украинского президента Андрей Ермак рассказывал, что на прошедшей встрече в Нью-Йорке Зеленский и Дональд Трамп обсуждали вопрос нового визита.

      Брайан Ланза – что о нем известно?

      • Американская телекомпания СNN сообщала, что Брайан Ланза был одним из лоббистов, которые добились снятия санкций с компаний приближенного к Кремлю российского олигарха Олега Дерипаски.
      • К тому же Ланза был советником Дональда Трампа во время его президентской избирательной кампании. СМИ пишут, лоббист до сих пор находится в постоянном контакте с чиновниками Белого дома.

      Чем занимается помощник Зеленского Ермак?

      • В Офисе Президента Ермак занимается всеми вопросами, связанными с международной политикой.
      • Формально он не курирует это направление, но это не мешает Ермаку участвовать в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки". Там он представляет Украину вместе с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.
      • Именно Ермаку Зеленский поручил важнейшую для себя задачу – возглавить группу по освобождению украинцев из русского плена, отмечает издание.
      • Поэтому 7 сентября именно Ермак летал в Москву, чтобы забрать 35 украинских пленных и политзаключенных.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Офіс Президента Новости Киева Дональд Трамп СМИ Новости США
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