Поможет ли новая система для голосований за 5,7 миллионов гривен побороть кнопкодавство в Раде

В понедельник, 5 ноября, парламент снова заработает. И одна из тем, которую будут обсуждать избранники в кулуарах – борьба с кнопкодавством. Там вскоре должны установить новую систему для голосований.

Еще 10 лет назад в парламенте уже встроили систему, которая исключает "пианинное" голосование.

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О борьбе с кнопкодавством депутатов тысячи раз говорили и в парламенте, и в Правительстве и на Банковой. В 2015 году, например, была петиция на официальном сайте Президента, где предлагалось внедрить электронную систему голосования с отпечатком пальцев в Верховной Раде.

Порошенко поручил Гройсману, как тогдашнему председателю Верховной Рады, разобраться с этим вопросом. Но воз и ныне там, потому что некоторые депутаты продолжают голосовать "за себя и за того парня".

У нас есть законопроект, об уголовной ответственности, или о лишении права голоса на какой-то срок,

– сказал народный депутат от "БПП" Мустафа Найем.

Однако привлечь депутатов к ответственности за кнопкодавство невозможно, ведь они неприкасаемые. Но, оказывается, избранники имеют очень простой путь побороть подобное голосование, они просто не хотят этого делать.

Сейчас депутаты пользуются системой для голосования "РАДА-3", которую создали в Киевском институте проблем математических машин и систем. В вузе говорят, кнопка с отпечатком пальцев – не выход.

Отпечаток пальца распознается с не очень высокой точностью, порядка 75%. если его добавить, то технически будет очень много отказов,

– заявил сотрудник Института проблем математических машин Виталий Вишневский.

Поэтому здесь создали очень простую, но действенную функцию. Чтобы депутат голосовал только за себя, он должен одной рукой нажимать на обычную сенсорную кнопку, а другой делать волеизъявления. Если хоть одну из клавиш во время голосования отпустить, то волеизъявление не засчитывается.

Такую функцию сотрудники института демонстрируют на более современной системе "РАДА-4", которую уже используют в Киевском городском совете. Но, как оказалось, функцию могли использовать в Верховной Раде уже как десять лет.



РАДА-4

Только вдумайтесь, функция об обязательном нажатии двух кнопок обеими руками есть, но ее банально выключили. В общем, систему "РАДА-3" избранники используют уже 14 лет, а ее срок – 10. Поэтому депутатам собираются вмонтировать новенькие планшеты за 5,7 миллионов гривен. С помощью них депутаты должны не только голосовать, но и получать доступ к документам – это поможет уменьшить использование бумаги.

По тендеру предоставить услуги по замене системы должны до конца этого года. Где и какие гаджеты будут закупать – пока неизвестно. Старенькие экраны заменят на новые, но это не позволит побороть кнопкодавство. Только политическая воля чиновников поспособствует этому, за последние же 10 лет такого желания не возникло.