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      Помста ватажку "ДНР", бомба Рибка і холодне перемир'я: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж 24 каналу

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед топ-тем – як скандальна Настя Рибка може вплинути на президентські вибори в Україні, чому глава "ДНР" Пушилін боїться втрати владу та як відбувалися військові навчання в Маріуполі.

      1. "Я Дима, мне 8 лет, и… И нас вчера расстреляли"

      Будинок після обстрілів
      Того дня в мене мав бути звичайний робочий день, але вже пізно ввечері я йшла по території одного з дитячих таборів Святогірська, куди привезли евакуйованих з Авдіївки людей...

      Більше матеріалів від фонду "Повернись живим"

      2. Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине

      Настя Рыбка
      Настя Рыбка очень выгодный "боеприпас" для проведения информационных компаний по дискредитации тех или иных лиц. Потому не удивительно, что в формате президентских выборов в Украине используют именно эту "грязную бомбу"

      Кто такая Настя Рыбка? Читайте здесь.

      3. Ватажки терористів ненавидять Пушиліна та домовляються про помсту

      Денис Пушилін
      Нещодавно ватажок "ДНР" Пушилін зробив рокировку серед керівників окупаційних адміністрацій багатьох міст та кількох районів. У такий спосіб він намагався відсторонити людей, які раніше працювали з його попердником Захарченком від насиджених місць та зв'язків, аби не допустити заколоту.

      Всі статті автора

      4. "Не хочу, щоб мою кров показували в новинах, як калюжу на асфальті"

      Сергій Стерненко
      Одеський активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці у ФБ згадав події річної давності. Рівно рік тому на Сергія вчинили напад біля його ж будинку. Винні досі не покарані. Активіст відразу звинуватив в організації нападу мера Одеси Геннадія Труханова і назвав його помстою за громадську діяльність.

      Хто такий Сергій Стерненко? Більше тут.

      5. Холодне перемир'я з Росією на користь Україні


      Українські військові та прикордонники провели навчання у Маріуполі, щоб у будь-який момент бути готовими протистояти ймовірній новій агресії РФ.

      Найважливіші матеріали про конфлікт в Азовському морі читайте тут.

      Читайте також: Україна на грані дефолту: як нам врятуватися і чого хоче МВФ

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      Автор: Блоги недели
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Публикации Новости Донецка Война Конфликт в Азовском море Сергей Стерненко Настя Рыбка
      Источник: 24 Канал
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