Помста ватажку "ДНР", бомба Рибка і холодне перемир'я: топ-5 блогів тижня

Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед топ-тем – як скандальна Настя Рибка може вплинути на президентські вибори в Україні, чому глава "ДНР" Пушилін боїться втрати владу та як відбувалися військові навчання в Маріуполі.

1. "Я Дима, мне 8 лет, и… И нас вчера расстреляли"





Того дня в мене мав бути звичайний робочий день, але вже пізно ввечері я йшла по території одного з дитячих таборів Святогірська, куди привезли евакуйованих з Авдіївки людей...



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2. Бомбу "Настя Рыбка" применят на выборах в Украине





Настя Рыбка очень выгодный "боеприпас" для проведения информационных компаний по дискредитации тех или иных лиц. Потому не удивительно, что в формате президентских выборов в Украине используют именно эту "грязную бомбу".



Кто такая Настя Рыбка? Читайте здесь.

3. Ватажки терористів ненавидять Пушиліна та домовляються про помсту





Нещодавно ватажок "ДНР" Пушилін зробив рокировку серед керівників окупаційних адміністрацій багатьох міст та кількох районів. У такий спосіб він намагався відсторонити людей, які раніше працювали з його попердником Захарченком від насиджених місць та зв'язків, аби не допустити заколоту.



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4. "Не хочу, щоб мою кров показували в новинах, як калюжу на асфальті"





Одеський активіст Сергій Стерненко на своїй сторінці у ФБ згадав події річної давності. Рівно рік тому на Сергія вчинили напад біля його ж будинку. Винні досі не покарані. Активіст відразу звинуватив в організації нападу мера Одеси Геннадія Труханова і назвав його помстою за громадську діяльність.



Хто такий Сергій Стерненко? Більше тут.

5. Холодне перемир'я з Росією на користь Україні





Українські військові та прикордонники провели навчання у Маріуполі, щоб у будь-який момент бути готовими протистояти ймовірній новій агресії РФ.



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