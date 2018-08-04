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СКАНДАЛ С ПРИЮТОМ НА ВОЛЫНИ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Более трех миллионов Украинская получили загранпаспорта с начала 2018

18 Читати новину українською
3 миллиона украинцев получило биометрические паспорта для поездок за границу
3 миллиона украинцев получило биометрические паспорта для поездок за границу / Фото из открытых источников

В Государственной миграционной службе сообщили, что с начала 2018 более 3 миллионов украинский получило биометрические паспорта для поездок за границу.

Об этом говорится в сообщении Государственной миграционной службы в Facebook.

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В частности, в ведомстве отметили, что за этот период граждане Украины получили 725 тысяч паспортов в виде ID-карточек.

Также в ДМС добавили, что только за июль 2018 Украинцами было оформлено 440 тысяч заграничных паспортов и 100 тысяч ID-карточек.

 

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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