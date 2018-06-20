"Понимали, что в случае поражения могли вылететь", – Роналду

Нападающий португальцев признан лучшим игроком матча против сборной Марокко. "Европейские бразильцы" одержали минимальную победу и сделали шаг в 1/8 финала.

"Самое главное, что одержали победу и взяли 3 очка. Знали, что если проиграем, то можем и вылететь. Футболисты Марокко играли на победу, много двигались", – сказал Роналду в послематчевом интервью.

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"Нам удалось таки забить, мне удалось снова отличиться и это прекрасно", – добавил португалец.

Сборная Португалии, напомним, получила минимальную победу над сборной Марокко. Именно Криштиану Роналду и компания и разыграют одно из двух мест в плей-офф в последнем туре, где им будет противостоять сборная Ирана.