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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Понравилась ли вам победная песня Нетти Барзилай на Евровидении 2018?

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Победитель Евровидения 2018 Нетта Барзилай
Победитель Евровидения 2018 Нетта Барзилай / Getty images

Финал Евровидения 2018 состоялся 12 мая в португальском Лиссабоне. За победу в конкурсе соревновались 26 стран-участниц. Победу одержала конкурсантка из Израиля Нетта Барзилай, которая поразила удивительным пением и ярким выступлением.

После объявления результатов голосования жюри и зрителей победителем Евровидения 2018 стала Нетта Барзилай из Израиля. В целом конкурсантка получила 529 баллов. На международном конкурсе певица с нетипичной внешностью и пением исполнила зажигательную песню "Toy". Яркое выступление и оригинальная манера исполнения стали ключом к победе Нетти Барзилай.

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Понравилась ли вам победная песня "Toy" в исполнении Нетти Барзилай?

 

 

 

Теги: LifeStyle Евровидение Евровидение 2018 Музыка Нетта Барзилай Опрос 24
Источник: 24 Канал
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