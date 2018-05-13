Понравилась ли вам победная песня Нетти Барзилай на Евровидении 2018?
Финал Евровидения 2018 состоялся 12 мая в португальском Лиссабоне. За победу в конкурсе соревновались 26 стран-участниц. Победу одержала конкурсантка из Израиля Нетта Барзилай, которая поразила удивительным пением и ярким выступлением.
После объявления результатов голосования жюри и зрителей победителем Евровидения 2018 стала Нетта Барзилай из Израиля. В целом конкурсантка получила 529 баллов. На международном конкурсе певица с нетипичной внешностью и пением исполнила зажигательную песню "Toy". Яркое выступление и оригинальная манера исполнения стали ключом к победе Нетти Барзилай.
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Понравилась ли вам победная песня "Toy" в исполнении Нетти Барзилай?