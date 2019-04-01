Пообещали работу над ошибками: как в штабе Порошенко реагировали на результаты экзит-полов

После объявления результатов Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на дебаты, а на данные экзит-пола отреагировал спокойно, мол, даже урок из этого взял.

Штаб Петра Порошенко расположен в Художественном арсенале. Именно этот музейный комплекс любит действующий президент.

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Здесь он проводил летние пресс-конференции в статусе руководителя страны. И именно на этой локации на прошлых выборах также устроил свой штаб. Хотя тогда, в отличие от этих президентских выборов, результат был очевиден.

При входе гостей встречала голливудская красная дорожка шириной в несколько десятков метров. Хотя по ней за весь вечер никто из важных гостей так и не прошел.



Красная дорожка в штабе Петра Порошенко

В Президентском меню были сэндвичи с сыром и колбасой, корзина со шпинатом, ветчиной, грибами. На десерт – шоколадные маффины. В чашках был чай, кофе, сок. Алкоголь, который якобы присутствует в других штабах, не заметили.



Меню в штабе Порошенко



Меню в штабе Порошенко

В штабе до объявления результатов уверяли, что в победе не сомневаются, как и во время прошлых президентских выборов.



Гости и журналисты штаба Порошенко

В восемь вечера, когда на экране появились результаты экзит-полов, согласно которым Порошенко оказался на втором месте с 18%. В зале появилось напряжение, которое исчезло лишь с появлением Порошенко.



Петр Порошенко пообещал работу над ошибками

Не скрывает радости и сам действующий президент, который отметил, что никогда гонки еще не были такими острыми. Также он пытался укусить соперника, который опережает почти в два раза.

В России не будет Максим Галикин. Надо отпраздновать 1 апреля, посмеяться и забыть о шутках,

– заявил Президент Украины.

Порошенко пообещал исправиться, говорит, понимает сигнал от общества. Так устали от власти, что и шоумена готовы всадить в президентское кресло.

Это суровый урок для меня и всей команды. Это серьезный повод для тщательной работы над ошибками, допущенными в последние годы,

– добавил действующий президент.

Если же шоумену не достанется его кресло на Банковой, то продолжит держать курс на Запад. И к концу следующего срока подготовит Украину к вступлению в НАТО.



Главные даты выборов президента Украины

Результаты экзит-пола

Отметим, согласно окончательным результатам Национального экзит-пола лидирует Владимир Зеленский – у него 30,6% голосов украинцев. За ним следует Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов.

В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).



Результаты экзит-полов

Смотрите видео, как прошли президентские выборы 2019: