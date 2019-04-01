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      Пообещали работу над ошибками: как в штабе Порошенко реагировали на результаты экзит-полов

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      После объявления результатов Петр Порошенко вызвал Владимира Зеленского на дебаты, а на данные экзит-пола отреагировал спокойно, мол, даже урок из этого взял.

      Штаб Петра Порошенко расположен в Художественном арсенале. Именно этот музейный комплекс любит действующий президент.

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      Здесь он проводил летние пресс-конференции в статусе руководителя страны. И именно на этой локации на прошлых выборах также устроил свой штаб. Хотя тогда, в отличие от этих президентских выборов, результат был очевиден.

      При входе гостей встречала голливудская красная дорожка шириной в несколько десятков метров. Хотя по ней за весь вечер никто из важных гостей так и не прошел.

      порошенко зеленський вибори
      Красная дорожка в штабе Петра Порошенко

      В Президентском меню были сэндвичи с сыром и колбасой, корзина со шпинатом, ветчиной, грибами. На десерт – шоколадные маффины. В чашках был чай, кофе, сок. Алкоголь, который якобы присутствует в других штабах, не заметили.

      порошенко штаб вибори
      Меню в штабе Порошенко

      порошенко штвб вибори
      Меню в штабе Порошенко

      В штабе до объявления результатов уверяли, что в победе не сомневаются, как и во время прошлых президентских выборов.

      порошенко штаб вибори зеленський
      Гости и журналисты штаба Порошенко

      В восемь вечера, когда на экране появились результаты экзит-полов, согласно которым Порошенко оказался на втором месте с 18%. В зале появилось напряжение, которое исчезло лишь с появлением Порошенко.

      порошенко вибори президенти
      Петр Порошенко пообещал работу над ошибками

      Не скрывает радости и сам действующий президент, который отметил, что никогда гонки еще не были такими острыми. Также он пытался укусить соперника, который опережает почти в два раза.

      В России не будет Максим Галикин. Надо отпраздновать 1 апреля, посмеяться и забыть о шутках,
      – заявил Президент Украины.

      Порошенко пообещал исправиться, говорит, понимает сигнал от общества. Так устали от власти, что и шоумена готовы всадить в президентское кресло.

      Это суровый урок для меня и всей команды. Это серьезный повод для тщательной работы над ошибками, допущенными в последние годы,
      –  добавил действующий президент.

      Если же шоумену не достанется его кресло на Банковой, то продолжит держать курс на Запад. И к концу следующего срока подготовит Украину к вступлению в НАТО.

      вибори президент порошенко зеленський
      Главные даты выборов президента Украины

      Результаты экзит-пола

      Отметим, согласно окончательным результатам Национального экзит-пола лидирует Владимир Зеленский – у него 30,6% голосов украинцев. За ним следует Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов.

      В топ-5 также вошли Юрий Бойко (9,7%) и Анатолий Гриценко (7,1%).

      вибори президент
      Результаты экзит-полов

      Смотрите видео, как прошли президентские выборы 2019:

       

       

       

      blog_ava
      В России отреагировали на результаты экзит-пола на выборах президента Украины
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      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Результаты выборов президента 2019 ЦИК Новости Украины
      Источник: 24 канал
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