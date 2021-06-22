В квартире под кроватью патрульные нашли сетчатого питона. Однако женщина не смогла объяснить, как змея попала в ее жилище.

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"Полицейские поймали змею и отвезли ее к ветеринару. Питон был абсолютно здоровым", – говорится в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Питона отвезли в контактный зоопарк

Сейчас питона решили поместить на временное содержание в контактном зоопарке для ухода специалистами. Кроме того, по информации телеграм-канала "ХС Харьков", по дороге в зоопарке питон скрылся в автомобиле, поэтому пришлось разбирать обшивку, чтобы найти змею.



Сначала найденную змею отвезли к ветеринару / Фото "ХС Харьков"

Сетчатому питону может быть примерно 2 года. В телеграм-канале отметили, что животное было очень голодным и, вероятно, в поисках пищи находилось давно.



Змее может быть примерно 2 года / Фото "ХС Харьков"