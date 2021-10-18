Попал под колеса своего авто: в Харькове столкнулись микроавтобус и легковушка, есть жертва

На перекрестке Архитектора Алешина и Мира в Харькове микроавтобус Renault столкнулся с автомобилем Honda. В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка легковушки. 27-летний водитель микроавтобуса погиб на месте. Он попал под колеса своего авто.

От удара микроавтобус перевернулся набок. Авария произошла 17 октября около 21 часов. Пострадавших отвезли в больницу.

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Детали ДТП

Микроавтобус Renault Mascott столкнулся с автомобилем Honda. В результате столкновения пострадали водитель и пассажирка Honda 1964 и 1963 годов рождения. Их с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

В результате ДТП в Харькове погиб человек / Фото с телеграма "ХС Харьков" и ГСЧС

Водитель микроавтобуса погиб сразу на месте. Он попал под свое же авто, которое перевернулось на бок. Спасатели извлекли тело погибшего. Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.

В Харькове столкнулись легковушка и микроавтобус: видео