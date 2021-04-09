Фура в Днепре 9 апреля во время движения по проспекту Каруны насмерть сбила женщину. Она перебегала дорогу в неположенном месте, и водитель грузовика это не заметил.

Авария произошла недалеко от моста. После ДТП водитель продолжил движение.

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Что известно об аварии

Инцидент произошел примерно в 10 утра.

Водитель следовал по проспекту Каруны и поворачивал на проспект Мануйловский.

Жительница Днепра перебегала дорогу в неположенном месте.

В итоге женщина попала в "слепую зону" водителя.



Смертельное ДТП в Днепре / Фото "Информатор"

После того как крупногабаритная машина DAF сбила женщину, она еще протянула ее несколько метров.

Потерпевшая погибла на месте.

На месте ДТП образовались серьезные пробки в сторону Старого моста. Движение электротранспорта остановили.

В полиции в комментарии 24 каналу сообщили, что на месте работают следователи. Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства.

Место, где грузовик сбил женщину в Днепре / Фото издания "Информатор"

Добавим, что в сети также появилось видео инцидента. Но по этическим соображениям мы его опубликовать не можем.

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Перекресток проспектов Каруны и Мануйловского в Днепре-место, где произошло ДТП / Карта