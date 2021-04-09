Возле Днепра грузовик снес женщину и протянул ее несколько метров: фото
Фура в Днепре 9 апреля во время движения по проспекту Каруны насмерть сбила женщину. Она перебегала дорогу в неположенном месте, и водитель грузовика это не заметил.
Источник:"Інформатор"
Авария произошла недалеко от моста. После ДТП водитель продолжил движение.
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Что известно об аварии
- Инцидент произошел примерно в 10 утра.
- Водитель следовал по проспекту Каруны и поворачивал на проспект Мануйловский.
- Жительница Днепра перебегала дорогу в неположенном месте.
- В итоге женщина попала в "слепую зону" водителя.
Смертельное ДТП в Днепре / Фото "Информатор"
- После того как крупногабаритная машина DAF сбила женщину, она еще протянула ее несколько метров.
- Потерпевшая погибла на месте.
- На месте ДТП образовались серьезные пробки в сторону Старого моста. Движение электротранспорта остановили.
- В полиции в комментарии 24 каналу сообщили, что на месте работают следователи. Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства.
Место, где грузовик сбил женщину в Днепре / Фото издания "Информатор"
Добавим, что в сети также появилось видео инцидента. Но по этическим соображениям мы его опубликовать не можем.
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Перекресток проспектов Каруны и Мануйловского в Днепре-место, где произошло ДТП / Карта
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