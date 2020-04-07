Пополнение в Раде: ЦИК зарегистрировала Светличную нардепом
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Юлию Светличную народным депутатом. Накануне она победила в промежуточных выборах в парламент в одномандатном избирательном округе №179, в Харьковские области.
Регистрацию провели 7 апреля во время очередного заседания Центральной избирательной комиссии.
Обратите внимание Выборы на 179 округе: Юлия Светличная победила
На очередном заседании комиссия зарегистрировала народного депутата Украины Светличную Юлию Александровну,
– говорится в сообщении.
Накануне Светличную избрали на промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе №179, который расположен в Харьковской области. Выборы там состоялись 15 марта 2020 года.
Что известно о Юлии Светличной
- Нардеп родилась в 1984 году.
- Проживает в Харькове.
- Она беспартийная, на выборы шла путем самовыдвижения.
- Доктор юридических наук и кандидат наук по государственному управлению.
- Бывшая глава Харьковской областной госадминистрации в течение 2016 – 2019 годов.
- На выборах набрала 77,54% или 30 тысяч 194 голоса.
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