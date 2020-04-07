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      Пополнение в Раде: ЦИК зарегистрировала Светличную нардепом

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      ЦИК зарегистрировала Светличную нардепом / espreso.tv

      Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Юлию Светличную народным депутатом. Накануне она победила в промежуточных выборах в парламент в одномандатном избирательном округе №179, в Харьковские области.

      Регистрацию провели 7 апреля во время очередного заседания Центральной избирательной комиссии.

      Обратите внимание Выборы на 179 округе: Юлия Светличная победила

      На очередном заседании комиссия зарегистрировала народного депутата Украины Светличную Юлию Александровну,
      – говорится в сообщении.

      Накануне Светличную избрали на промежуточных выборах народного депутата в одномандатном избирательном округе №179, который расположен в Харьковской области. Выборы там состоялись 15 марта 2020 года.

      Что известно о Юлии Светличной

      • Нардеп родилась в 1984 году.
      • Проживает в Харькове.
      • Она беспартийная, на выборы шла путем самовыдвижения.
      • Доктор юридических наук и кандидат наук по государственному управлению.
      • Бывшая глава Харьковской областной госадминистрации в течение 2016 – 2019 годов.
      • На выборах набрала 77,54% или 30 тысяч 194 голоса.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Харькова ЦИК Верховная Рада Юлия Светличная Новости Украины Новости политики
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