За офіційними даними, за перший квартал 2021 року Україна реалізувала продукції на майже 14 мільярдів доларів. Причина збільшення товарообігу у ціновій кон’юнктурі, адже зараз дорожчає залізна руда, пшениця та кукурудза. А за продажами, наприклад, соняшникової олії та меду Україна залишається беззаперечним лідером.

Обсяги продажу до Китаю зросли більш ніж на половину, до Великої Британії на 40 відсотків, до країн Євросоюзу – на 17%.

"Зараз дуже сприятлива цінова кон’юнктура на зовнішніх ринках – високі ціни на кукурудзу та пшеницю. Інша річ, яка допомагає українській економіці – це зростання IT-сектору, який минулого року збільшився ще на 30%. Це значно підвищує експортний виторг від послуг України. Тобто постійно заходять додаткові кошти", – зазначив економіст Сергій Фурса.

Економіст Олександр Охріменко також пояснив, що зростання цін на продовольство у світі – вигідно для України, і на сьогоднішній момент експорт – локомотив української економіки.

За прогнозом аналітиків НБУ, рівень товарообігу цьогоріч буде вищим за минулий. Експорт буде зростати через підвищення цін на сировинні товари, а імпорт – внаслідок швидкого відновлення споживчого та інвестиційного попиту.

"Обсяги валютної виручки збільшилися на багато більше ніж обсяги виробництва. Але ми вважаємо, що цей період буде короткостроковий. Ціни досягли історичних максимумів", – пояснив голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

Президент Об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков зауважив, що ціни на залізну руду продовжують коливатись, на початку місяця, наприклад, ціна була понад 200 доларів, а сьогодні вона впала на чверть. Проте, за прогнозами провідних світових агентств, в середньостроковій перспективі двох-трьох років ціна повернеться на той рівень, до якого ми звикли за останні роки – менше 70 доларів.

Експерти Київської школи економіки вважають, що ВВП країни цьогоріч зросте на майже 5%. І це не межа, кажуть інші економісти. Головне – підтримувати тих, хто наповнює країну валютою та реалізовувати виважену податкову політику, аби не загубити бізнес, який лише почав оговтуватися після кризи.