Попросили надеть маску: в Днепре мужчина угрожал людям пистолетом

В одном из супермаркетов Днепра 38-летний мужчина отказался надевать маску. Впоследствии он вытащил пистолет, но охрана магазина вовремя остановила злоумышленника.

Инцидент произошел вечером 7 ноября. Мужчине не понравилось, что ему сделали замечание за маску. К счастью, никто не пострадал.

Обратите внимание Не хотел надевать маску в супермаркете: в Днепре неизвестный выстрелил в мужчину

Не хотел надевать маску

Покупатель категорически отказывался надевать маску и достал пистолет. Мужчину задержали сотрудники охраны, а на место инцидента вызвали полицию.

Нарушителем оказался местный житель 1983 года рождения. Его задержали, а оружие изъяли. Пистолет оказался пневматическим.

Скандалы из-за маски

Водитель службы такси подобрал трех пассажиров, которые сели в машину без маски. Из-за этого он сделал клиентам замечание и попросил их надеть маску. Те отреагировали очень агрессивно и жестоко избили мужчину.

На главном вокзале во Львове полицейские пытались задержать начальницу поезда Лисичанск – Ужгород за неправильно надетую маску. Женщина отказывалась показывать свои документы, чтобы правоохранители составили на нее постановление. Конфликт завершился тем, что поезд отправился по графику и полицейские выскочили из вагона.