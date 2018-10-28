Популярная блогерша Кьяра Ферраньи примерила марокканский кафтан: яркие фото

Известная итальянская блогерша Кьяра Ферраньи, накануне ошеломила мир своей громкой и изысканной свадьбой с рэпером Fedez, отправилась в Марокко.

Об этом Кьяра рассказала поклонникам на своей странице в Instagram и опубликовала новые снимки из путешествия.

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Блогерша поехала отдыхать в город Марракеш с друзьями и родственниками, правда, без мужа и их 7-месячного сына Лео.

Так, икона стиля Кьяра решила примерить традиционную марокканскую одежду.

"Марокканский кафтан на ужин", – прокомментировала свой снимок Ферраньи.



Кьяра Ферраньи / Instagram



Кьяра Ферраньи / Instagram



Кьяра Ферраньи / Instagram

Отдыхает звезда, в частности, со своими сестрами – Валентиной и Франческой, которые также покоряют социальные сети.