Популярная блогерша Кьяра Ферраньи примерила марокканский кафтан: яркие фото
Известная итальянская блогерша Кьяра Ферраньи, накануне ошеломила мир своей громкой и изысканной свадьбой с рэпером Fedez, отправилась в Марокко.
Об этом Кьяра рассказала поклонникам на своей странице в Instagram и опубликовала новые снимки из путешествия.
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Блогерша поехала отдыхать в город Марракеш с друзьями и родственниками, правда, без мужа и их 7-месячного сына Лео.
Так, икона стиля Кьяра решила примерить традиционную марокканскую одежду.
"Марокканский кафтан на ужин", – прокомментировала свой снимок Ферраньи.
Кьяра Ферраньи / Instagram
Кьяра Ферраньи / Instagram
Кьяра Ферраньи / Instagram
Отдыхает звезда, в частности, со своими сестрами – Валентиной и Франческой, которые также покоряют социальные сети.