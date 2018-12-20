Популярная еда увеличивает риск депрессии на 40%

Британские ученые из Городского университета Манчестера сделали вывод, что употребление фаст-фуда повышает риск развития депрессии на 40%.

Об этом говорится на портале MedicalXpress.

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В исследовании ученые провели анализ 11 экспериментов, посвященных поиску связи между депрессией и употреблением пищи, которая способствует воспалительным процессам.

В целом во всех исследования приняли участие 100 тысяч человек в возрасте от 16 до 72 лет.

Все участники заполняли анкету с целью определения их рациона питания. Каждому участнику присвоен определенный диетический индекс воспаления, который показывает, какую долю в его рационе составляет нездоровая пища.

Эксперимент показал, что поклонники фаст-фуда и другой вредной еды с большим количеством углеводов и жиров в 1,4 раза чаще страдали от депрессии или похожих симптомов. Такие риски не зависели от пола или возраста.

Для уменьшения риска развития психических расстройств ученые советуют употреблять пищу, которая богата клетчаткой и полезными веществами. А не фаст-фуд.

Вывод ученых: употребление фаст-фуда увеличивает риск развития депрессии на 40%.

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