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Популярная индийская специя снижает риск развития диабета

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Куркума снижает риск развития диабета
Куркума снижает риск развития диабета / fountravel

Индийская специя куркума с древних времен применялась в медицине для заживления ран, уменьшения боли и признаков воспаления. И как выяснилось, это не все целебные свойства специи.

Эндокринологи из Центра Диабета Наоми Берри при Университете Колумбии провели новые исследования относительно свойств куркумы, передает "Страна здоровья".

Результаты показали, что добавление специи в рацион питания лабораторных мышей сделало животных более устойчивыми к развитию диабета.

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У подопытных грызунов значительно уменьшились процессы воспаления в жировой ткани и печени. Антиоксидантный компонент растения куркумин нормализует выработку инсулина, предотвращая тем самым диабет.

Поэтому приблизительно 12 граммов индийской специи в сутки не навредят организму и уберегут от диабета. А еще она способствует снижению массы тела, несмотря на калорийность еды.

Куркума

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Лечение Здоровье Медицина Народная медицина Профилактика заболеваний Диабет
Источник: 24 Канал
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