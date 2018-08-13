Популярная кето-диета может вызвать опасную болезнь

Швейцарские исследователи назвали неожиданный вред от популярной кетогенной или низкоуглеводной диеты.

Об этом говорится в исследовании ученых из швейцарской Высшей технической школы в Цюрихе и Детского университетского госпиталя Цюриха, пишет MedicalXpress.

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Кетогенная диета считается полезной для здоровья и эффективной для тех, кто хочет сбросить лишний вес. Она популярна тем, что содержит небольшое количество углеводов и большое количество жиров.



Кето-диета

Ученые провели эксперимент на мышах, в ходе которого одной группе грызунов давали корм с высоким содержанием жиров и углеводов, а вторую группу кормили в соответствии с требованиями кетогенной диеты. Выяснилось, что у всех подопытных грызунов замедлился обмен веществ, а также увеличилось количество сахара в печени и мышцах.

Между тем, из-за кетогенной диеты, печень через несколько дней начинает иначе реагировать на инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой. Это может привести к общему повышению уровня глюкозы в крови и к снижению чувствительности клеток организма к инсулину.

Это говорит о рисках развития диабета второго типа.



Кето-диета может вызвать диабет

Авторы исследования уверяют, что низкое количество углеводов в рационе приводит к диабету второго типа. Таким образом, несмотря на то, что кетогенная диета считается полезной, она может негативно сказаться на здоровье.

Что такое диабет 2 типа?

Это хроническое заболевание, характеризующееся нарушением обмена веществ. Результатом патологических изменений является увеличение содержания в крови глюкозы (гипергликемия), что происходит вследствие недостатка выработки инсулина.

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