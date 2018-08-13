Популярная кето-диета может вызвать опасную болезнь
Швейцарские исследователи назвали неожиданный вред от популярной кетогенной или низкоуглеводной диеты.
Об этом говорится в исследовании ученых из швейцарской Высшей технической школы в Цюрихе и Детского университетского госпиталя Цюриха, пишет MedicalXpress.
Читайте также: Ученые раскрыли неожиданную свойство алкоголя
Кетогенная диета считается полезной для здоровья и эффективной для тех, кто хочет сбросить лишний вес. Она популярна тем, что содержит небольшое количество углеводов и большое количество жиров.
Кето-диета
Ученые провели эксперимент на мышах, в ходе которого одной группе грызунов давали корм с высоким содержанием жиров и углеводов, а вторую группу кормили в соответствии с требованиями кетогенной диеты. Выяснилось, что у всех подопытных грызунов замедлился обмен веществ, а также увеличилось количество сахара в печени и мышцах.
Между тем, из-за кетогенной диеты, печень через несколько дней начинает иначе реагировать на инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой. Это может привести к общему повышению уровня глюкозы в крови и к снижению чувствительности клеток организма к инсулину.
Это говорит о рисках развития диабета второго типа.
Кето-диета может вызвать диабет
Авторы исследования уверяют, что низкое количество углеводов в рационе приводит к диабету второго типа. Таким образом, несмотря на то, что кетогенная диета считается полезной, она может негативно сказаться на здоровье.
Что такое диабет 2 типа?
Это хроническое заболевание, характеризующееся нарушением обмена веществ. Результатом патологических изменений является увеличение содержания в крови глюкозы (гипергликемия), что происходит вследствие недостатка выработки инсулина.
Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.