00:39
14 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
32°C 17°C
  • среда
    33°C 21°C
  • четверг
    23°C 19°C
  • пятница
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. По щучьему велению Путина. Шойгу пугает ежа
Вєсті Кремля
20:53, 13 августа
Вести.UA. Тайна скандального Ляшко. Уничтожение Медведчука
Вєсті.UA
20:51, 13 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Лечение
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Популярная кето-диета может вызвать опасную болезнь

56 Читати новину українською
Кето-диета может вызвать диабет
Кето-диета может вызвать диабет / dietdoctor.com

Швейцарские исследователи назвали неожиданный вред от популярной кетогенной или низкоуглеводной диеты.

Об этом говорится в исследовании ученых из швейцарской Высшей технической школы в Цюрихе и Детского университетского госпиталя Цюриха, пишет MedicalXpress.

Читайте также: Ученые раскрыли неожиданную свойство алкоголя

Кетогенная диета считается полезной для здоровья и эффективной для тех, кто хочет сбросить лишний вес. Она популярна тем, что содержит небольшое количество углеводов и большое количество жиров.

Кето-дієта
Кето-диета

Ученые провели эксперимент на мышах, в ходе которого одной группе грызунов давали корм с высоким содержанием жиров и углеводов, а вторую группу кормили в соответствии с требованиями кетогенной диеты. Выяснилось, что у всех подопытных грызунов замедлился обмен веществ, а также увеличилось количество сахара в печени и мышцах.

Между тем, из-за кетогенной диеты, печень через несколько дней начинает иначе реагировать на инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой. Это может привести к общему повышению уровня глюкозы в крови и к снижению чувствительности клеток организма к инсулину.

Это говорит о рисках развития диабета второго типа.

Кето-дієта може викликати діабет
Кето-диета может вызвать диабет

Авторы исследования уверяют, что низкое количество углеводов в рационе приводит к диабету второго типа. Таким образом, несмотря на то, что кетогенная диета считается полезной, она может негативно сказаться на здоровье.

Что такое диабет 2 типа?
Это хроническое заболевание, характеризующееся нарушением обмена веществ. Результатом патологических изменений является увеличение содержания в крови глюкозы (гипергликемия), что происходит вследствие недостатка выработки инсулина.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровое питание LifeStyle Здоровье Лечение Диабет
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 13 августа
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук