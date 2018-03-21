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Популярная модель Белла Хадид рассказала о своих подростковых комплексах

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Белла Хадид рассказала о своих комплексах
Белла Хадид рассказала о своих комплексах / Фото из открытых источников

Знаменитой манекенщицей Беллой Хадид восхищается весь мир, а ее имя находится в списке высокооплачиваемых моделей. В то же время звезда видит в своей внешности недостатки, которыми поделилась с поклонниками.

Об этом сообщает журнал Viva.

Сложно представить, что знаменитости, которые ежедневно публикуют фото и не стесняются позировать перед десятками камер, имели какие-то комплексы. Однако 21-летняя манекенщица Белла Хадид призналась, что в подростковом возрасте была не довольна своими бровями и всегда стеснялась их демонстрировать.

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Я всегда стеснялась своих бровей. Они у меня действительно очень тонкие, как и у моего папы. До 15 лет я жутко комплексовала из-за этого,
– рассказала Белла Хадид.

По словам модели, она до сих пор не устранила эту проблему во внешности, поэтому пользуется различными косметическими средствами и тщательно подправляет свои брови.

"Если природа чего-то не дала, всегда можно это исправить", – заверила Белла Хадид.

Теги: LifeStyle Мода Белла Хадид
Источник: 24 Канал
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