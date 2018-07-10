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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Популярная пища вызывает астму, – ученые

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Гамбургеры и хот-доги вызывают астму
Гамбургеры и хот-доги вызывают астму / unsplash.com

Китайские ученые установили, что спровоцировать развитие астмы у человека может такой популярный фаст-фуд как гамбургеры и хот-дог.

К такому выводу пришли ученые из Сычуаньского университета, пишет Daily Mail.

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Ученые провели анализ 16 исследований, в которых рассматривали вероятность возникновения астмы из-за употребления фаст-фуда. Увлечение едой, которая требует лишь разогрева серьезно повышает такой риск.

Ученые установили, что люди, которые употребляют фаст-фуд раз в неделю, чаще страдают от сложной астмы. Также такое количество употребления вызывает более четырех приступов болезни в год.

Все потому, что такая пища содержит мало полезных веществ, к примеру нутриентов, которые содержатся в овощах и фруктах. Постоянная нехватка витаминов способна вызвать воспаление в дыхательных путях.

via GIPHY

Что такое астма?Это хроническое заболевание дыхательных путей, что затрудняет дыхание. Астма вызывает воспаление дыхательных путей, через которые кислород поступает в легкие, а воспаление становится причиной временного их сужения.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение
Источник: 24 Канал
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