09:43
23 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
1°C
1°C -13°C
  • суббота
    2°C -14°C
  • воскресенье
    2°C -13°C
  • понедельник
    3°C -10°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин
Вєсті Кремля
23:57, 22 марта
Вести.UA. Герой Украины и террорист Савченко. Саакашвили готовит туфли в Украину
Вєсті.UA
23:49, 22 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Популярная российская певица, родившаяся в Киеве, устроила стычку в самолете, – СМИ

345 Читати новину українською
Любовь Успенская
Любовь Успенская / Соцсети

Известную советскую и российскую певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва – Омск из-за того, что она на борту самолета стала героиней громкого скандала, поскольку устроила перепалку и стычку со стюардессой.

Как сообщает российское издание "Народные новости", исполнительница не захотела расстаться с любимой собакой даже во время полета и отказалась подчиняться требованиям бортпроводницы.

Читайте также: Российская "жена депутата" устроила разборки на борту самолета: видео

Подчеркивается, что по правилам авиаперевозок, животных следует перевозить в специальных клетках, однако Успенская отказалась выполнять такие требования бортпроводницы.

В итоге вспыхнула потасовка: певица оттолкнула сотрудницу экипажа.

Поэтому, экипажу пришлось вызвать полицейских, которые не позволили исполнительнице вылететь.

Позже стало известно, что Успенской все же удалось улететь в Омск после того, как она поменяла билеты в аэропорту на другой рейс.

К слову, певица в комментарии одному из российских телеканалов обнародовала свою версию событий. Так, по ее словам, она зашла в самолет, но дорогу ей преградила бортпроводница, которая потребовала поместить собаку в переноску.

У нас сумочка была в руках, только надо было ее открыть, а она не давала этого сделать. Такое поведение я считаю бестактным, поэтому мой директор попросил других членов экипажа заменить сотрудницу во время обслуживания в бизнес-классе, но та пошла к командиру экипажа. После этого меня и сняли с рейса,
– отметила "звезда".

В то же время Успенская предположила, что инцидент произошел из-за того, что она попросила поменять бортпроводницу.

Кто такая Любовь Успенская? Это советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница премии "Шансон года". Родилась в 1954 году в Киеве. С начала 1990-х годов живет в Москве и выступает с концертами в России.

Теги: Музыка Новости России авиация LifeStyle Скандал
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Любимые ведущие прогноза погоды: аппетитные полушария и декольте до пупка
сегодня, 09:10 Любимые ведущие прогноза погоды: аппетитные полушария и декольте до пупка
Настя Сукач 634
За Фрейдом: пам'ять праотця сепаратизму вшанували вкраденим на окупованих територіях
сегодня, 08:38 За Фрейдом: пам'ять праотця сепаратизму вшанували вкраденим на окупованих територіях
Олексій Чибісов 592
Навчання по-новому: українські школярі залишаться без фізики та хімії
22 марта, 23:05 Навчання по-новому: українські школярі залишаться без фізики та хімії
Ольга Бродська 3887
22 марта, 22:01 "Уроки Савченко": що має засвоїти країна?
Микола Давидюк 2360
Хто стане наступним улюбленцем нації після Семенченка, Парасюка, Боровика, Саакашвілі і Наді?
22 марта, 18:01 Хто стане наступним улюбленцем нації після Семенченка, Парасюка, Боровика, Саакашвілі і Наді?
Блог Соцмережі 2270
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук