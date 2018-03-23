Популярная российская певица, родившаяся в Киеве, устроила стычку в самолете, – СМИ

Известную советскую и российскую певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва – Омск из-за того, что она на борту самолета стала героиней громкого скандала, поскольку устроила перепалку и стычку со стюардессой.

Как сообщает российское издание "Народные новости", исполнительница не захотела расстаться с любимой собакой даже во время полета и отказалась подчиняться требованиям бортпроводницы.

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Подчеркивается, что по правилам авиаперевозок, животных следует перевозить в специальных клетках, однако Успенская отказалась выполнять такие требования бортпроводницы.

В итоге вспыхнула потасовка: певица оттолкнула сотрудницу экипажа.

Поэтому, экипажу пришлось вызвать полицейских, которые не позволили исполнительнице вылететь.

Позже стало известно, что Успенской все же удалось улететь в Омск после того, как она поменяла билеты в аэропорту на другой рейс.

К слову, певица в комментарии одному из российских телеканалов обнародовала свою версию событий. Так, по ее словам, она зашла в самолет, но дорогу ей преградила бортпроводница, которая потребовала поместить собаку в переноску.

У нас сумочка была в руках, только надо было ее открыть, а она не давала этого сделать. Такое поведение я считаю бестактным, поэтому мой директор попросил других членов экипажа заменить сотрудницу во время обслуживания в бизнес-классе, но та пошла к командиру экипажа. После этого меня и сняли с рейса,

– отметила "звезда".

В то же время Успенская предположила, что инцидент произошел из-за того, что она попросила поменять бортпроводницу.

Кто такая Любовь Успенская? Это советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. Многократная обладательница премии "Шансон года". Родилась в 1954 году в Киеве. С начала 1990-х годов живет в Москве и выступает с концертами в России.